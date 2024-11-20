С 1 марта за обучение новых сотрудников можно получать надбавки

20 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

C 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ введут понятие наставничества. Так некоторым работникам смогут доплачивать за обучение нового сотрудника. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наставничество – помощь новичкам в освоении профессии. Как правило, оно осуществляется на добровольных началах, поскольку до недавнего времени не было прописано в законе. Но после вступления в марте в силу статьи 351.8 ТК РФ наставникам положена доплата в соответствии с нормативными актами предприятия", – пояснила менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Елена Ситникова.

Известно, что в трудовой договор наставника войдут содержание и форма выполнения работы, а также размер и условия выплат. При установлении суммы надбавки будут ориентироваться на систему оплаты труда, принятую в организации.