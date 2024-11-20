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Россияне смогут получить надбавку к зарплате за наставничество

С 1 марта за обучение новых сотрудников можно получать надбавки

20 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

C 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ введут понятие наставничества. Так некоторым работникам смогут доплачивать за обучение нового сотрудника. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наставничество – помощь новичкам в освоении профессии. Как правило, оно осуществляется на добровольных началах, поскольку до недавнего времени не было прописано в законе. Но после вступления в марте в силу статьи 351.8 ТК РФ наставникам положена доплата в соответствии с нормативными актами предприятия", – пояснила менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Елена Ситникова.

Известно, что в трудовой договор наставника войдут содержание и форма выполнения работы, а также размер и условия выплат. При установлении суммы надбавки будут ориентироваться на систему оплаты труда, принятую в организации.

Кошелек и деньги / Фото: amic.ru

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Россия Работа зарплаты

Комментарии 1

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Гость.

06:15:41 21-11-2024

В советские времена с 60-х годов была плата эа наставничество.Было ли раньше, не знаю.Но в 1966 году вплоть до защиты диплома и ещё 3 года, пока был молодым специалистом, мой шеф получал какие -то деньги за наставничество. Это было на Урале на замечательном предприятии п.я. 942, как он тогда назывался.

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