В администрации Барнаула назначили председателя комитета по благоустройству

Его возглавил 34-летний Петр Воронков

18 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В мэрии Барнаула назначили председателя комитета по благоустройству города. Им стал 34-летний Петр Воронков, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Известно, что Воронков родился в 1989 году в селе Хлебороб Поспелихинского района и учился в Алтайском экономико-юридическом институте.

С 2016 по 2019 год замещал должности главного специалиста, замначальника отдела и начальника отдела в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.

В 2019-2021 годах замещал должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района, а с декабря 2021-го – первого замглавы администрации Центрального района по ЖКХ.

Ранее стало известно, что комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула до конца 2023 года преобразуют в две структуры: комитет по благоустройству города и комитет по дорожному хозяйству и транспорту. Последнюю структуру возглавил Валерий Ведяшкин.