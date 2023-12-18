В администрации Барнаула назначили председателя комитета по благоустройству
Его возглавил 34-летний Петр Воронков
18 декабря 2023, 13:15, ИА Амител
В мэрии Барнаула назначили председателя комитета по благоустройству города. Им стал 34-летний Петр Воронков, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Известно, что Воронков родился в 1989 году в селе Хлебороб Поспелихинского района и учился в Алтайском экономико-юридическом институте.
С 2016 по 2019 год замещал должности главного специалиста, замначальника отдела и начальника отдела в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.
В 2019-2021 годах замещал должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района, а с декабря 2021-го – первого замглавы администрации Центрального района по ЖКХ.
Ранее стало известно, что комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула до конца 2023 года преобразуют в две структуры: комитет по благоустройству города и комитет по дорожному хозяйству и транспорту. Последнюю структуру возглавил Валерий Ведяшкин.
14:59:01 18-12-2023
Прикольно, молодой
15:14:07 18-12-2023
Слуги народа.
15:24:38 18-12-2023
а он не родственник бывшего зама Воронкова? а то прям карьера вертикального взлета какая то...
15:33:01 18-12-2023
Гость (15:24:38 18-12-2023) а он не родственник бывшего зама Воронкова? а то прям карьер... В алминистрациях практически всегда одни и те же фамилии работают.
07:55:25 19-12-2023
Гость (15:24:38 18-12-2023) а он не родственник бывшего зама Воронкова? а то прям карьер... нет
17:49:42 18-12-2023
Чище город в связи с изменениями? Центральный район в этом вопросе не блистал?
19:15:50 18-12-2023
Была у него на приеме,лучше б не ходила,никакой как и все администраторы,зачем их выбирают?он в замах то ничего не делал,а теперь и подавно,царь,для чего они нужны?
19:38:57 18-12-2023
Прыжки по карьерной лестницы, от деревенского старосты, как у кенгуру. Лед долбить на улицах Барнаула думается не сможет, будет прыжок в сторону.
21:36:45 18-12-2023
Дармоедом больше, дармоедом меньше, итог одинаковый. Лучше транспортом обеспечьте горожан, а не обещаниями.