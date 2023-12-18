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В администрации Барнаула назначили председателя комитета по благоустройству

Его возглавил 34-летний Петр Воронков

18 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

В мэрии Барнаула назначили председателя комитета по благоустройству города. Им стал 34-летний Петр Воронков, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Известно, что Воронков родился в 1989 году в селе Хлебороб Поспелихинского района и учился в Алтайском экономико-юридическом институте.

С 2016 по 2019 год замещал должности главного специалиста, замначальника отдела и начальника отдела в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.

В 2019-2021 годах замещал должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района, а с декабря 2021-го – первого замглавы администрации Центрального района по ЖКХ.

Ранее стало известно, что комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула до конца 2023 года преобразуют в две структуры: комитет по благоустройству города и комитет по дорожному хозяйству и транспорту. Последнюю структуру возглавил Валерий Ведяшкин.

Барнаул Политика

Комментарии 9

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МатьВаша

14:59:01 18-12-2023

Прикольно, молодой

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Гость

15:14:07 18-12-2023

Слуги народа.

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Гость

15:24:38 18-12-2023

а он не родственник бывшего зама Воронкова? а то прям карьера вертикального взлета какая то...

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Гость

15:33:01 18-12-2023

Гость (15:24:38 18-12-2023) а он не родственник бывшего зама Воронкова? а то прям карьер... В алминистрациях практически всегда одни и те же фамилии работают.

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Гость

07:55:25 19-12-2023

Гость (15:24:38 18-12-2023) а он не родственник бывшего зама Воронкова? а то прям карьер... нет

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А будет

17:49:42 18-12-2023

Чище город в связи с изменениями? Центральный район в этом вопросе не блистал?

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Галина

19:15:50 18-12-2023

Была у него на приеме,лучше б не ходила,никакой как и все администраторы,зачем их выбирают?он в замах то ничего не делал,а теперь и подавно,царь,для чего они нужны?

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Гость

19:38:57 18-12-2023

Прыжки по карьерной лестницы, от деревенского старосты, как у кенгуру. Лед долбить на улицах Барнаула думается не сможет, будет прыжок в сторону.

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александр

21:36:45 18-12-2023

Дармоедом больше, дармоедом меньше, итог одинаковый. Лучше транспортом обеспечьте горожан, а не обещаниями.

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