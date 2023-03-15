В администрации Бийска назначили заместителя мэра по строительству

В должности утвердили Дмитрия Зверева, который избавился от приставки "исполняющего обязанности"

15 марта 2023, 08:44, ИА Амител

Фото: pexels.com

В администрации Бийска окончательно утвердили Дмитрия Зверева в должности замглавы города по строительству. Как сообщает "Бийский рабочий", чиновник избавился от приставки "исполняющего обязанности".

Ранее Зверев совмещал работу в городской администрации с руководством управлением капительного строительства. Освободившийся пост занял Алексей Баннов, который до этого работал на должности замглавы управления.

Сейчас среди заместителей мэра остаются незакрытыми вакансии замглавы города по организационной работе, промышленности и предпринимательству, а также первого заместителя. Предположительно, закрыть их должны до отчёта главы города, который назначен на 23 марта.

Напомним, что ранее мэр Бийска Виктор Щигрев назначил на должность своего помощника боксёра Вячеслава Шипунова. Как рассказывал градоначальник, атлет будет помогать главе города с вопросами в сфере строительства спортивной инфраструктуры, подготовки спортивного резерва и развитии массового спорта. Кроме того, к нему будут обращаться и по вопросам развития предпринимательства в спорте.