В администрации Эрдогана рассказали о здоровье президента

Он назвал слухи о проблемах со здоровьем Эрдогана "дезинформацией", с помощью которой в Турции пытаются перевернуть политические реалии

27 апреля 2023, 19:26, ИА Амител

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "силён" и будет и дальше управлять страной. Как сообщает ТАСС, так слухи об ухудшении здоровья главы государства прокомментировал руководитель управления по коммуникациям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун.

Он назвал слухи о проблемах со здоровьем Эрдогана "дезинформацией", с помощью которой в Турции пытаются перевернуть политические реалии. Чиновник подчеркнул, что президент полон энергии и будет управлять Турцией "ещё долгое время".

Напомним, что ранее Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Трансляцию прервали, однако после турецкий президент вернулся в эфир и заявил, что "подхватил желудочный грипп". После этого он прервал интервью. Также он отменил свою поездку по городам Турции, а в мероприятиях стал участвовать по видеосвязи.

Позднее председатель турецкой Партии перемен Мустафа Сарыгюль заявил, что Эрдоган якобы перенёс сердечный приступ. "22 года при власти – это тяжело", – добавил он.