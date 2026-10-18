В аэропортах Москвы задержали 103 рейса

Авиакомпаниям поручили обеспечить пассажиров питанием и размещением, усилить информирование

18 октября 2026, 16:39, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: amic.ru

Днем 18 октября в аэропортах московского авиаузла задержали 103 рейса — как на вылет, так и на прилет. Информация была озвучена по итогам оперативного штаба, который прошел в аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС.

Заседание провел заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. В обсуждении участвовали представители Росавиации, Ространснадзора, авиакомпаний и московских аэропортов.

По результатам совещания руководителям авиакомпаний дали ряд поручений. В частности, они должны строго соблюдать федеральные авиационные правила по обеспечению пассажиров: предоставлять напитки и питание, организовывать размещение в гостиницах.

"Компаниям предписано усилить присутствие своих представителей на местах, наладить СМС‑оповещения об изменении статуса рейсов, а также заблаговременно информировать людей о корректировках расписания через кол‑центры. Представители аэропортов, в свою очередь, обязаны создать для пассажиров все необходимые условия для комфортного ожидания вылетов", - говорится в публикации.

Госкорпорации по организации воздушного движения поручили дополнительно проанализировать оснащенность и пропускную способность запасных аэродромов, а также контролировать перенаправление самолетов на эти площадки при необходимости.

В ведомстве подчеркнули, что все запасные аэродромы имеют достаточный запас керосина, а на местах сейчас работают специалисты Ространснадзора. Ситуация с работой авиации остается на контроле Минтранса и Росавиации — безопасность полетов названа приоритетом.