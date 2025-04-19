В аэропорту Кемерова прилетевший из Москвы самолет выкатился за пределы ВПП
На борту находились 177 пассажиров
19 апреля 2025, 13:05, ИА Амител
В аэропорту Кемерова самолет "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент случился 19 апреля около 7 часов утра.
"После завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы", – говорится в сообщении.
На борту находилось 177 пассажиров. Их доставили в здание аэровокзала.
Самолет временно отстранен от полетов. Обратный рейс до Москвы, по предварительным данным, задержали до 22:00.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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