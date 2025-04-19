В аэропорту Кемерова прилетевший из Москвы самолет выкатился за пределы ВПП

На борту находились 177 пассажиров

19 апреля 2025, 13:05, ИА Амител

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура / t.me/zstproc

В аэропорту Кемерова самолет "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент случился 19 апреля около 7 часов утра.

"После завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы", – говорится в сообщении.

На борту находилось 177 пассажиров. Их доставили в здание аэровокзала.

Самолет временно отстранен от полетов. Обратный рейс до Москвы, по предварительным данным, задержали до 22:00.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.