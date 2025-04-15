Новосибирский аэропорт Толмачево оштрафовали за макет бомбы, пропущенный при досмотре
На досмотре сотрудник аэровокзала не обнаружил "опасный" предмет в сумке с вещами
15 апреля 2025, 14:15, ИА Амител
С новосибирского аэропорта Толмачево взыскали 50 тысяч рублей за несоблюдение транспортной безопасности. При досмотре работник воздушной гавани пропустил макет бомбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные арбитража.
Ространснадзор вместе с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой провел внеплановую проверку аэропорта. В его работе правоохранители выявили ряд нарушений.
Проверяющие попытались пронести в здание аэровокзального комплекса муляж бомбы, который предварительно положили в сумку с вещами. Однако при досмотре сотрудник аэропорта не заметил макет взрывного устройства, и он легко прошел в зону транспортной безопасности.
В связи с допущенным нарушением Толмачево оштрафовали на 50 тысяч рублей.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания, которым заявитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.15.2 КоАП РФ ("Нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил"), и подвергнут наказанию в виде наложения штрафа в размере 50 тысяч рублей", – говорится в решении суда.
Ранее сибирское управление Росприроднадзора потребовало от новосибирского аэропорта почти 1 млрд рублей. Инспекторы, подавшие судебный иск, утверждают, что он загрязнял сточными водами участок болотного массива Толмачевские согры.
14:19:50 15-04-2025
если на "муляж" не среагировали датчики, собака и контроль в аэропорту- значит всё в порядке.
16:31:16 15-04-2025
А это обязательно всем писать? Вы хотите чтобы кто то попробовал пронести немуляж?
16:34:18 15-04-2025
"...Ространснадзор вместе с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой провел внеплановую проверку аэропорта..."
Джентльмены в поисках десятки.
😆