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Новосибирский аэропорт Толмачево оштрафовали за макет бомбы, пропущенный при досмотре

На досмотре сотрудник аэровокзала не обнаружил "опасный" предмет в сумке с вещами

15 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

С новосибирского аэропорта Толмачево взыскали 50 тысяч рублей за несоблюдение транспортной безопасности. При досмотре работник воздушной гавани пропустил макет бомбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные арбитража.

Ространснадзор вместе с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой провел внеплановую проверку аэропорта. В его работе правоохранители выявили ряд нарушений.

Проверяющие попытались пронести в здание аэровокзального комплекса муляж бомбы, который предварительно положили в сумку с вещами. Однако при досмотре сотрудник аэропорта не заметил макет взрывного устройства, и он легко прошел в зону транспортной безопасности.

В связи с допущенным нарушением Толмачево оштрафовали на 50 тысяч рублей.

"Вынесено постановление о назначении административного наказания, которым заявитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.15.2 КоАП РФ ("Нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил"), и подвергнут наказанию в виде наложения штрафа в размере 50 тысяч рублей", – говорится в решении суда.

Ранее сибирское управление Росприроднадзора потребовало от новосибирского аэропорта почти 1 млрд рублей. Инспекторы, подавшие судебный иск, утверждают, что он загрязнял сточными водами участок болотного массива Толмачевские согры.

Новосибирская область Аэропорт

Комментарии 3

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Шинник

14:19:50 15-04-2025

если на "муляж" не среагировали датчики, собака и контроль в аэропорту- значит всё в порядке.

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Гость

16:31:16 15-04-2025

А это обязательно всем писать? Вы хотите чтобы кто то попробовал пронести немуляж?

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Кхм...

16:34:18 15-04-2025

"...Ространснадзор вместе с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой провел внеплановую проверку аэропорта..."

Джентльмены в поисках десятки.
😆

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