В аэропорту Кишинева иностранец устроил стрельбу
По данным МВД Молдавии, мужчина открыл огонь из-за того, что его не пустили в страну
30 июня 2023, 22:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В аэропорту Кишинева иностранец устроил стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации молдавских СМИ, огонь открыл мужчина, которого не пустили в Молдавию. Эти данные подтвердили в МВД республики.
Сейчас спецслужбы готовятся к штурму помещения в аэропорту Кишинева, в котором забаррикадировался "стрелок".
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