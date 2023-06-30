По данным МВД Молдавии, мужчина открыл огонь из-за того, что его не пустили в страну

30 июня 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В аэропорту Кишинева иностранец устроил стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации молдавских СМИ, огонь открыл мужчина, которого не пустили в Молдавию. Эти данные подтвердили в МВД республики.

Сейчас спецслужбы готовятся к штурму помещения в аэропорту Кишинева, в котором забаррикадировался "стрелок".