В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников
Общественнику не назвали причины задержания, но сотрудники пограничной полиции обращались с ним корректно
27 апреля 2025, 17:44, ИА Амител
Руководитель Совета российских соотечественников в Молдавии, глава оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил в Telegram-канале о задержании в аэропорту Кишинева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником пограничной полиции", – написал он.
Общественнику не назвали причины задержания, но сотрудники пограничной полиции обращались с ним корректно. Спустя час Петрович написал, что ему все же позволили покинуть страну.
19:00:29 27-04-2025
Надёжный друг Петрович.
23:19:02 27-04-2025
Предупреждали же на днях, не ездить в Молдавию - могут обращаться корректно. Это не совсем так, как с туристами.