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В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников

Общественнику не назвали причины задержания, но сотрудники пограничной полиции обращались с ним корректно

27 апреля 2025, 17:44, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com / niu niu
Наручники / Фото: unsplash.com / niu niu

Руководитель Совета российских соотечественников в Молдавии, глава оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил в Telegram-канале о задержании в аэропорту Кишинева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником пограничной полиции", – написал он.

Общественнику не назвали причины задержания, но сотрудники пограничной полиции обращались с ним корректно. Спустя час Петрович написал, что ему все же позволили покинуть страну.

Комментарии 2

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Гость

19:00:29 27-04-2025

Надёжный друг Петрович.

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Гость

23:19:02 27-04-2025

Предупреждали же на днях, не ездить в Молдавию - могут обращаться корректно. Это не совсем так, как с туристами.

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