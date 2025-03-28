В Кремле ознакомились с просьбой задержанной главы Гагаузии Гуцул к Путину

Евгения Гуцул просила президента РФ оказать давление на молдавские власти для ее освобождения

28 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Евгения Гуцул / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Кремле знают об обращении задержанной главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в ее освобождении. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да. Ознакомились", – сказал пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос, знает ли Кремль о просьбе Гуцул.

27 марта Евгения Гуцул призвала российского лидера оказать давление на молдавские власти для ее освобождения. Она обратилась к Владимиру Путину с призывом: "Используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения".

Глава Гагаузской автономии попросила Путина выразить твердую поддержку ее особому статусу в рамках независимой Республики Молдова и добавила, что население Гагаузии смотрит на Россию "с верой и надеждой".

Задержание Евгении Гуцул

25 марта главу молдавского региона Гагаузия Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, хотя до этого она неоднократно ездила в служебные командировки в Россию, Турцию и другие страны. В 2024 году прокуроры обвинили ее в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы совершила партия "Шор". После избрания главы автономии партию запретили решением Конституционного суда Молдавии, а в отношении ее руководителей возбудили уголовные дела. Арест главы Гагаузии осудили все оппозиционные партии парламента страны, который контролирует прозападная Партия действия и солидарности.

26 марта в Национальном центре по борьбе с коррупцией заявили, что прокуроры предъявят обвинение Гуцул и обратятся в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения.