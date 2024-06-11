В Африке резко вырос интерес к русскому языку

Обучаться в российские центры на континенте приходят и дети, и взрослые

11 июня 2024, 09:48, ИА Амител

Жители Африки / Фото: unsplash.com

В Африке наблюдается взрывной рост спроса на изучение русского языка, заявил ТАСС замминистра просвещения РФ Денис Грибов.

По его словам, в центры российского образования на африканском континенте приходят изучать язык и дети, и взрослые.

Только в Алжире при открытии центра русского языка за сутки на обучение поступило около 4 тысяч заявок. Всего в Африке работает 30 таких учреждений.