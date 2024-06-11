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В Африке резко вырос интерес к русскому языку

Обучаться в российские центры на континенте приходят и дети, и взрослые

11 июня 2024, 09:48, ИА Амител

Жители Африки / Фото: unsplash.com
Жители Африки / Фото: unsplash.com

В Африке наблюдается взрывной рост спроса на изучение русского языка, заявил ТАСС замминистра просвещения РФ Денис Грибов.

По его словам, в центры российского образования на африканском континенте приходят изучать язык и дети, и взрослые.

Только в Алжире при открытии центра русского языка за сутки на обучение поступило около 4 тысяч заявок. Всего в Африке работает 30 таких учреждений.

Россия образование Африка

Комментарии 7

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Гость

09:58:01 11-06-2024

С этими пассажирами о таджиках с грустью будут вспоминать .

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Гость

10:59:39 11-06-2024

Гость (09:58:01 11-06-2024) С этими пассажирами о таджиках с грустью будут вспоминать .... Сомнительно что африканцы сделают что-нибудь более печальное, чем Крокус

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Гость

10:58:08 11-06-2024

К французскому наверное упал

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Гость

11:12:58 11-06-2024

Бугога! Сдался им там этот русский, когда они говорят на французском и Франция - через Средиземное море.

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Гость

12:26:30 11-06-2024

Без комментариев...Лишь😆

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Гость

12:38:32 11-06-2024

Да пусть учат! Ученье - свет, как известно!

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Гость

14:34:39 11-06-2024

Вот ещё этих нам не хватает

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