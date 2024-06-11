В Африке резко вырос интерес к русскому языку
Обучаться в российские центры на континенте приходят и дети, и взрослые
11 июня 2024, 09:48, ИА Амител
Жители Африки / Фото: unsplash.com
В Африке наблюдается взрывной рост спроса на изучение русского языка, заявил ТАСС замминистра просвещения РФ Денис Грибов.
По его словам, в центры российского образования на африканском континенте приходят изучать язык и дети, и взрослые.
Только в Алжире при открытии центра русского языка за сутки на обучение поступило около 4 тысяч заявок. Всего в Африке работает 30 таких учреждений.
09:58:01 11-06-2024
С этими пассажирами о таджиках с грустью будут вспоминать .
10:59:39 11-06-2024
Гость (09:58:01 11-06-2024) С этими пассажирами о таджиках с грустью будут вспоминать .... Сомнительно что африканцы сделают что-нибудь более печальное, чем Крокус
10:58:08 11-06-2024
К французскому наверное упал
11:12:58 11-06-2024
Бугога! Сдался им там этот русский, когда они говорят на французском и Франция - через Средиземное море.
12:26:30 11-06-2024
Без комментариев...Лишь😆
12:38:32 11-06-2024
Да пусть учат! Ученье - свет, как известно!
14:34:39 11-06-2024
Вот ещё этих нам не хватает