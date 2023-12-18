На ЕГЭ может появиться арабский язык

На сегодня программы арабского языка открыты в пяти вузах России

18 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Арабский язык могут добавить в перечень иностранных языков на выбор на ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет "Коммерсантъ".

По его словам, ранее Россию посетил министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в открытии русских школ в своей стране и изучении арабского языка в РФ. "Они готовы поучаствовать в этом и оказать методическую помощь", – отметил Музаев.

Чтобы в школах начали преподавать арабский, нужно разработать ФГОС и на его основе написать учебники и опробовать их. А параллельно с этим необходимо подготовить еще и педагогические кадры, пояснили "Ъ" в Рособрнадзоре.

Сейчас программы арабского языка открыты в пяти вузах России. По ним обучаются больше 500 человек.