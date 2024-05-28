В АГМУ состоялось открытие третьего трудового семестра студенческого отряда "Медик"

В 2024 году трудиться отправятся более 400 человек

28 мая 2024, 11:28, ИА Амител

Открытие третьего трудового семестра СО "Медик" / Фото: АГМУ

В пятницу, 24 мая, в Алтайском государственном медицинском университете прошло торжественное открытие третьего трудового семестра СО "Медик".

"Уважаемые ребята, в 2024 году нашему вузу исполняется 70 лет, и на протяжении всей славной истории студотрядовское движение было неотъемлемой его частью. И вам выпала большая честь продолжить эту традицию в юбилейный год", – сказала в приветственном слове ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

Она также добавила, что совсем скоро студенты отправятся в разные уголки родины, где будут участвовать в строительстве будущего страны, проедут через всю Россию в составе проводников и, конечно же, окажут неоценимую помощь алтайскому здравоохранению в районах края в специализированных медицинских отрядах. А потому Ирина Шереметьева пожелала яркого третьего семестра и вернуться повзрослевшими, полными энергии на весь новый учебный год.

После приветственной речи ректор вручила благодарности "За вклад в развитие движения студенческих отрядов Алтайского государственного медицинского университета".

Открытие третьего трудового семестра СО "Медик" / Фото: АГМУ

В 2024 году АГМУ совместно с Краевым штабом студенческих отрядов принял в своих стенах первый Всероссийский медицинский проект – Всероссийский студенческий медицинский отряд "Аметист".

По итогам обучения Всероссийской школы трудовых проектов в Москве Центральный штаб определил командира и комиссара проекта. Ими стали Анастасия Дидоренко и Алена Лыкова.

Выступая с приветственными словами, командир и комиссар Штаба трудовых дел Карим Намазбаев и Александр Зальцман рассказали, что в этом году в третий трудовой семестр отправляются 16 отрядов АГМУ и три межвузовских педагогических отряда общей численностью свыше 400 человек.

Одним из ключевых моментов мероприятия стал вынос знамени, которое доверили командиру лучшего отряда 2023 года – педагогического отряда "Ирис" – Дарье Ельцовой.

В завершении церемонии путевки в третий трудовой семестр вручил президент клуба ветеранов студенческого отряда "Медик" Игорь Шахматов.