Участники студотрядов АГМУ проходят бесплатное обучение по рабочим специальностям

Это позволит им трудиться на позициях младшего медперсонала в медицинских учреждениях

23 мая 2024, 14:14, ИА Амител

Студент-медик / Фото: prostooleh / freepik.com

Алтайский государственный медуниверситет получил грант от Российских студенческих отрядов на бесплатное обучение участников студотрядов по рабочим специальностям и должностям служащих (согласно постановлению правительства РФ от 9 июня 2021 года № 876).

Грант дает возможность 100 студентам АГМУ бесплатно получить дополнительную квалификацию "Младшая медицинская сестра по уходу за больными". После окончания обучения они получат свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. Это позволит ребятам претендовать на вакантные места младшего медицинского персонала в медицинских учреждениях Барнаула и Алтайского края.

Обучение по гранту / Фото: АГМУ

По словам ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, это был первый опыт участия вуза в подобном конкурсе. Благодаря этому университет получил возможность реализовать профессиональное обучение.

"Мы уделяли особое внимание подготовке заявки и программы обучения, акцентируя внимание на практических навыках. Обучение очень насыщенное и включает в себя занятия под руководством опытных преподавателей кафедры сестринского дела, работу с современным оборудованием в симуляционном центре АГМУ и оттачивание практических навыков на учебной практике в медицинских учреждениях", – резюмирует Ирина Шереметьева.Подобные обучающие программы способствуют повышению уровня знаний и, что особенно важно, развитию практических навыков будущих специалистов. Вуз качественно занимается подготовкой кадров. Высокий уровень знаний студенты неоднократно демонстрировали на олимпиадах.

Например, недавно команда АГМУ стала победителем IV Сибирской олимпиады по акушерству и гинекологии. Соревнования проводили между университетами из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Также они одержали победу на Всероссийской конференции по детской реанимации, где состязались с командами медвузов из семи стран и 46 городов России.