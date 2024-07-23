В АКЗС не увидели противоречий между предложением об усыплении собак и позицией суда

КС РФ проверил закон "Об ответственном обращении с животными" после запроса Верховного суда Бурятии

23 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Принятый в первом чтении законопроект о регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Алтайском крае, который в том числе предусматривает эвтаназию бездомных собак, не противоречит позиции Конституционного суда РФ. Об этом в Telegram-канале заявил зампред АКЗС Денис Голобородько.

КС РФ проверил закон "Об ответственном обращении с животными" после запроса Верховного суда Бурятии. Поводом стали жалобы местных зоозащитников: они оспаривают норму регионального закона, где одобряется умерщвление собак в случае неизлечимой болезни или несовместимых с жизнью травм, нападения на людей и признания опасности для человека, а также если животное никто не забрал из пункта временного содержания в течение 30 дней.

18 июля КС РФ признал умерщвление собак "исключительной мерой". В решении отмечается, что регионы могут устанавливать обстоятельства для размещения животных в приютах или пунктах временного содержания. Однако умерщвление животных без владельцев является крайней мерой, оправданной лишь тогда, когда "прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность". Сама эвтаназия должна проходить лишь гуманными способами.

В законопроекте от АКЗС указывается, что животных будут умерщвлять "в случаях, установленных федеральным законодательством". Например, когда они заразны и не подлежат лечению или проявляют немотивированную агрессию, либо причиняли вред здоровью или жизни человека. Сама процедура должна проводиться ветеринарами.

Голобородько отметил, что все эти доводы использует КС РФ. Сама позиция, по его словам, однозначна: случаи умерщвления животных без владельцев возможны только в исключительных случаях и только гуманными способами.

"Таким образом, закон Алтайского края в целом соответствует позиции суда, однако при подготовке закона ко второму чтению еще раз внимательно оценим все изложенные доводы, чтобы учесть все тонкие моменты", – сообщил зампред АКЗС.