В АКЗС внесут закон об "уважительной причине" отсутствия для депутатов-добровольцев

Поправки позволят парламентариям пропускать ежемесячные сессии в случае участия в спецоперации

15 февраля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава алтайских коммунистов, депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова заявила, что фракция в АКЗС внесёт на рассмотрение краевого парламента закон, который позволит депутатам-добровольцам, участвующим в СВО, отсутствовать на сессии с формулировкой "уважительная причина". Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Она отметила, что в законе Алтайского края о статусе депутата среди уважительных причин для отсутствия депутата на ежемесячных сессиях нет специальной военной операции.

Напомним, что ранее депутат АКЗС, коммунист Владимир Громов заявил о том, что он отправляется добровольцем на СВО. Прусакова назвала это "обдуманным решением", учитывая, что парламентарий имеет звание старшего лейтенанта и опыт участия в боевых действиях.