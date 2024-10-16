В АКЗС высказались о "кошмаре" с транспортом из барнаульского аэропорта

По мнению депутата Семенова, ситуация улучшится с вводом в работу нового терминала

16 октября 2024, 10:53, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru

Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семенов признал проблему с общественным транспортом из аэропорта Барнаула. На интернет-конференции он выразил надежду, что она решится после запуска строящегося терминала.

Жительница краевой столицы задала депутату несколько вопросов относительно развития туризма в регионе. Один из них касался перевозки пассажиров до аэропорта и обратно: женщина назвала "кошмаром" ситуацию с общественным транспортом на этом направлении.

По словам Семенова, "автобусное сообщение действительно оставляет желать лучшего". Он считает, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия равномерной высокой загрузки в течение всего дня: основные рейсы прилетают и улетают рано утром, а в остальное время "пассажиропоток крайне низкий". Парламентарий считает, что ситуация может улучшиться после окончания строительства нового терминала.

"Поток авиапассажиров увеличится, ввиду чего введение постоянных удобных маршрутов общественного транспорта станет экономически обоснованным", – сказал Семенов.

Напомним, что новый аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тыс. квадратных метров. Ранее amic.ru подробно рассказал, что будет располагаться на трех этажах здания.