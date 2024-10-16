В АКЗС высказались о "кошмаре" с транспортом из барнаульского аэропорта
По мнению депутата Семенова, ситуация улучшится с вводом в работу нового терминала
16 октября 2024, 10:53, ИА Амител
Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семенов признал проблему с общественным транспортом из аэропорта Барнаула. На интернет-конференции он выразил надежду, что она решится после запуска строящегося терминала.
Жительница краевой столицы задала депутату несколько вопросов относительно развития туризма в регионе. Один из них касался перевозки пассажиров до аэропорта и обратно: женщина назвала "кошмаром" ситуацию с общественным транспортом на этом направлении.
По словам Семенова, "автобусное сообщение действительно оставляет желать лучшего". Он считает, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия равномерной высокой загрузки в течение всего дня: основные рейсы прилетают и улетают рано утром, а в остальное время "пассажиропоток крайне низкий". Парламентарий считает, что ситуация может улучшиться после окончания строительства нового терминала.
"Поток авиапассажиров увеличится, ввиду чего введение постоянных удобных маршрутов общественного транспорта станет экономически обоснованным", – сказал Семенов.
Напомним, что новый аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тыс. квадратных метров. Ранее amic.ru подробно рассказал, что будет располагаться на трех этажах здания.
11:07:03 16-10-2024
кто ездит на ОТ в аэропорт? на такси всегда ездим
14:34:35 16-10-2024
Гость (11:07:03 16-10-2024) кто ездит на ОТ в аэропорт? на такси всегда ездим... Последнее время ИЗ аэропорта цены на такси конские.
14:45:15 16-10-2024
Гость (14:34:35 16-10-2024) Последнее время ИЗ аэропорта цены на такси конские.... Ну за 500 рэ норм до Сулимы. наверное я зря пишу, в панамку напихают, но мне важно после перелета в 9-12 часов не шарахаться по газелькам. В крайних раз сутки летели с пересадками, быстрее домой, как то так.
20:09:11 16-10-2024
Гость (14:45:15 16-10-2024) Ну за 500 рэ норм до Сулимы. наверное я зря пишу, в панамк... Ну это в Яндексе, а в Максиме до Сулимы около 300+-!
11:12:54 16-10-2024
Позор, какой тут туризм, последние туристы разбегутся с таким то отношением.
11:20:21 16-10-2024
А только с совсем отсутствующим транспортом в аэропорт проблема? А Бельмесёвка? А Центральный? А в 21.00 с Сулимы в город и обратно? ...
11:29:20 16-10-2024
Там не только с общественным транспортом "кошмар", но и с личным, только ВИП персонам комфортно.
11:30:56 16-10-2024
Пока запустят новый терминал, все туристы разбегутся. Если основные рейсы рано утром, то надо изменять расписание движения автобусов. Чтобы к рейсам приезжали, а днем были на на других направлениях. Говорят, что довольно много пассажиров в Барнауле транзитом в Горный, поскольку авиабилет в Барнео дешевле. Но если не решать проблему с общественным транспортом, туристам будет выгоднее лететь сразу в РА из-за дорогих такси в АК.
11:41:11 16-10-2024
Крутолобые в правительстве, сколько часов пик бывает в разное время по многим маршрутам? Что нельзя сбалансировать выход транспорта в эти часы, а не ждать когда достроят терминал?
11:50:35 16-10-2024
Мне дешевле на Такси туда доехать чем на общественном транспорте. Вот смотрите. Живу на Челюскинцев 69. Сажусь на 4 трамвай (которая ездит одна раз в час). Еду до площади Октября. Там пересаживаюсь на 144 автобус который через весь город едет -плутает до аэропорта. Итого нас трое. 35Х3 Х2 = 205 рублей поездочка. На такси я за 15 минут от подъезда до аэропорта доезжаю за 250 рублей. Переплата 45 рублей. Но ты не стоишь как дурак на двух остановках и не едешь в перегруженном транспорте. А от подъезда до места назначения спокойно сидишь и не замечаешь как время летит.
11:57:09 16-10-2024
Гость (11:50:35 16-10-2024) Мне дешевле на Такси туда доехать чем на общественном трансп...
с Челюстей до ерапорта за 15 минут? ночью катаетесь? от Гэлакси до Сулимы утром (8-9 часов) не менее 10 минут надо, чтоб не нарушать. 15 минут обычно маршрут занимает.
12:30:09 16-10-2024
Гость (11:57:09 16-10-2024) с Челюстей до ерапорта за 15 минут? ночью катаетесь? от ... Вылеты, в основном, с утра. Часов в 8.
12:18:18 16-10-2024
Гость (11:50:35 16-10-2024) Мне дешевле на Такси туда доехать чем на общественном трансп... ой зря вы так тут пишите. они мазахисты прутся на ОТ с чемоданами. по другому кайфа нет
12:45:21 16-10-2024
Гость (11:50:35 16-10-2024) Мне дешевле на Такси туда доехать чем на общественном трансп... За 250 с Челюстей до аэропорта тебя никто не повезет, не свисти ...
16:59:36 16-10-2024
Гость (11:50:35 16-10-2024) Мне дешевле на Такси туда доехать чем на общественном трансп... Про 250 р даже не заикайтесь! Было, да, году в 2020м. Сейчас ваш маршрут будет 1500р. И пишите не "мне", а "нам", если вы втроем! А если один? Совсем другой расклад!
17:16:25 16-10-2024
Гость (11:50:35 16-10-2024) Мне дешевле на Такси туда доехать чем на общественном трансп... Какие 250? Дешевле 350-500 в этом году не ездил. Ни кто в аэропорт за 250 не повезет.
11:50:50 16-10-2024
!основные рейсы прилетают и улетают рано утром, а в остальное время "пассажиропоток крайне низкий"! +++ вот этим же принципом перевозчики городские и руководствуются... сливки сняли, а потом трава не расти. но пищать про убытки никогда не забывают...
11:58:26 16-10-2024
туда на такси, но назад не едут и отменяют вызовы, а в 144 не залезть - весь спутник в центр через аэропорт
12:08:09 16-10-2024
Гость (11:07:03 16-10-2024) кто ездит на ОТ в аэропорт? на такси всегда ездим... Правильно, зачем ОТ нужен для людей с багажом в аэропорт? Баловство это всё...
Это в других городах России и мира думают о людях, а Барнаул должен же отличаться ...
Вот и отличается "такой заботой " о людях...прилетающих и улетающих
12:42:08 16-10-2024
Таксисты это бамбилы которые стоят в аэропорту и разгоняют легальных перевозчиков? Где полиция?
12:50:36 16-10-2024
Не пойму как новый терминал повлияет на общественный транспорт!?
Кто-то может объяснить этот механизм?...
Построят новый и...? Автобусы сразу начнут ездить из аэропорта прямо в центр!? Без всяких авиаторов и сулемы с потоком...!? И особенно по утрам...
А слабо аэропорту запустить большой автобус, чисто аэропорт - ЦУМ, например...!?
13:39:51 16-10-2024
В Новосибирске от Железнодорожного вокзала регулярно отправляется экспресс в Аэропорт. Почему у нас не так?
13:44:44 16-10-2024
Гость (13:39:51 16-10-2024) В Новосибирске от Железнодорожного вокзала регулярно отправл... Зайдите на сайт одного и другого аэропорта и посмотрите, сколько вылетов в день из Новосибирска, и сколько из Барнаула. И все сразу станет понятно.
13:42:55 16-10-2024
добротная реклама Горно-Алтайскому апорту
15:37:05 16-10-2024
Мусик (13:42:55 16-10-2024) добротная реклама Горно-Алтайскому апорту... Ага, никак Греф проплатил))))))
16:00:55 16-10-2024
Откуда возьмётся пассажир с открытием нового терминала? Я так понял, терминал новый откроют и жители города будут туда ездить пачками поглазеть на новый терминал?
17:10:43 16-10-2024
И кто в этом виноват? И что делать? А у города вообще есть хозяин?
17:12:55 16-10-2024
Наведите порядок с такси из аэропорта. Бамбилы оккупировали там всё, ломят цены. Весной этого года уезжал из аэропорта до центра Барнаула за 800, летом за 1000, сейчас скорее всего не меньше 1500 попросят. Ещё решалы таксистные ходят ухмыляются и заявляют людям, что всё равно никто, кроме их приближенных, не повезет.
17:46:33 16-10-2024
Проблема не приехать в аэропорт, а уехать из него - либо 1000 р., либо никак. Примерная ситуация в Казани - вроде туристический город, а из общественных - только электричка редко, либо маршрутный пазик, который объезжает все деревни в округе и в Казань заезжает в режиме "Банка кильки". Позорище.
19:45:54 16-10-2024
А в целом с городским транспортом ситуация им как??? Люди часами на остановках толкутся и жару, и холод ежедневно в ожидании нужного маршрута!! График движения ОТ в вечернее время отдельная история....А акзс обеспокоились маршрутом из аэропорта...
Будто других проблем нет....
22:33:29 16-10-2024
Доехала с аэропорта на такси за 300 р. Нашла попутчицу до центра. Цену 600 р поделили пополам. Я таксисту, она мне наличкой... Общаться надо больше!!!
20:19:27 18-10-2024
Что за бред строительство терминала... Бабки в карман опять на пихать. Надо большой прямой автобус пускать от развязок жд вокзал аэропорт. А 144 пусть так и катается по дворам. Логично же что в аэропорт и из аэропорта все с сумками и чемоданами а в 144й самому бы поместится.
09:07:37 30-10-2024
Почему бы не сделать электричку от Новоалтайска до аэропорта со станциями по городу, ж.дорога есть. Получилось бы как в Москве.