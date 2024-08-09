Идем на миллион пассажиров. Как в Барнауле возводят новый терминал аэропорта

8 августа на строящемся объекте побывал губернатор Виктор Томенко

09 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Строительство нового терминала аэропорта Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал барнаульского аэропорта готов уже на 35%. Строители возвели три этажа будущего здания. Впереди — самые сложные и капиталоемкие работы. 8 августа на строящемся объекте побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. После окончания работ барнаульский аэропорт сможет обслуживать до миллиона человек в год, а география полетов может заметно вырасти.

Какие работы идут?

В настоящее время полностью завершено строительство монолитных конструкций всех трех этажей, включая перекрытия, ведется монтаж металлоконструкций. Сейчас строятся подъездные дороги, ведутся работы по строительству наружных сетей, всех вспомогательных зданий и сооружений, в том числе водопроводных сетей, систем пожаротушения, очистных сооружений, резервуаров.

В ближайшее время строители займутся кровлей - она должна быть закончена к концу сентября. Полностью закрыть тепловой контур подрядчик — компания МСУ-1 — рассчитывает к концу ноября. До конца этого года рабочие полностью возведут каркас аэрокомплекса и приступят к внутренним работам и прокладке коммуникаций.

Параллельно идет строительство подъездных дорог, систем пожаротушения, очистных сооружений, резервуаров и обустройство наружных сетей. Кроме того, рабочие сделали котельную. Сдать объект планируют летом 2025 года.

Комфорт для гостей города

Глава региона остался доволен увиденным и рассказал журналистам, которые также впервые побывали в будущем терминале, что благодаря самым современным технологиям новый комплекс позволит быстрее организовывать все необходимые досмотры. Кроме того, удобнее станут все помещения для пассажиров и сотрудников аэропорта. В 2024 году, согласно предварительным подсчетам, барнаульский аэропорт обслужит 770-780 тысяч человек. Виктор Томенко рассказал, что пропускная способность аэровокзала возрастет в три раза: до 600 пассажиров в час. Новый аэрокомплекс позволит принимать до миллиона пассажиров в год. При необходимости, инвестор сможет расширить мощности.

"Если мы оглянемся в прошлое, то увидим, что в 2017 году и 500 тысяч человек казалось нам удивительным показателем. Потом пандемия коронавируса сократила число пассажиров до 300 тысяч человек. Сегодня мы не только наверстали эти показатели, но растем большими темпами: на 10% в год. Мы видим возросший интерес российских пассажиров к полетам в Барнаул. Это и деловая активность, и туризм, и междугородние перелеты. По маршруту "Барнаул-Москва" сегодня летает порядка 70% всех пассажиров", - пояснил губернатор.

После завершения строительства, авиакомпании станут охотнее включать Барнаул в план своих маршрутов. Самолеты из Алтайского края смогут летать в крупные аэропорты по всей России.

"Сейчас регулярные рейсы организованы в аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Красноярска, Иркутска, Сургута, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга. А международные направления представлены маршрутами в Таиланд и Турцию. Уверен, что завершение работ в новом терминале станет дополнительным стимулом и для расширения сети маршрутов", - добавил Виктор Томенко.

Все идет по плану

Генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич рассказал главе региона, что все работы будут завершены в срок. Удорожание объекта не произошло, общий объем инвестиций останется на уровне 6,5 миллиардов рублей. Сейчас комплекс готов на 35%. Задача подрядчика — к зиме полностью переключиться на внутренние работы.

"Все идет по плану. Работы здесь не прекращаются даже ночью. Несмотря на суровые сибирские морозы, работы будут идти постоянно. В зимние месяцы нам необходимо ввести полным ходом отделку и прокладку инженерных сетей, для этого требуется плюсовая температура в пределах 15-20 градусов. Поэтому нам нужно как можно скорее сформировать тепловой фонд", - пояснил Евгений Янкилевич.

По его словам, компания "Новапорт" видит большой потенциал в развитии барнаульского аэропорта. После завершения строительства, нынешний терминал также ждет небольшая реконструкция и его отдадут для обслуживания международных рейсов.

"Мы видим хороший пассажиропоток в аэропорту Барнаула. По уровню и скорости роста он занимает лидирующие позиции среди аэропортов не только нашего холдинга, но и в целом в России", - заключил представитель инвестора.

Каким будет новый аэропорт в Барнауле?

Аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займёт площадь в 9,7 тысячи квадратных метров. Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины.

На первом сделают зону входного досмотра, общедоступную зону, зоны коммерции, общественного питания с помещениями кухни, обработки багажа, выдачи багажа на внутренних рейсах, регистрации пассажиров, там будут санузлы для пассажиров, медпункты, зоны послеполетного досмотра внутренних линий, помещения розыска багажа, служебные пункты досмотра, группы помещений по оформления оружия пассажиров, служебные, санитарно-бытовые, инженерно-технические и вспомогательные помещения.

На втором этаже будут галерея прилета внутренних рейсов, общедоступная зона, зал длительного ожидания вылетов, зона предполетного досмотра, служебное помещение военной комендатуры, санитарно-бытовые, служебные, инженерно-технические и вспомогательные помещения, а также санузлы.

На третьем этаже расположится еще одна общедоступная зона, комната матери и ребенка, зона повышенной комфортности внутренних линий, служебные и инженерно-технические помещения, зона ожидания внутренних линий, санузлы, коммерческие зоны, зона общественного питания с кухней.

Также благоустройство ждет и прилегающая к комплексу территорию.