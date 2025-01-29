АКЗС: вагоноремонтные предприятия края работают ритмично после снятия ограничений РЖД

По словам депутата Семенова, из тех вагонов, которые скопились из-за ограничений РЖД, треть уже выдана заказчикам

29 января 2025, 17:19, ИА Амител

Владимир Семенов / Фото: пресс-служба АКЗС

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов рассказал, как решается проблема недопуска новых грузовых вагонов на пути общего пользования. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, из скопившихся из-за ограничений РЖД вагонов треть уже выдана заказчикам.

В октябре 2024 года ООО "РЖД", сославшись на разъяснения Минтранса России, ввело ограничения объемов приписки грузовых вагонов к железнодорожным станциям. Компания перестала принимать в сеть новые грузовые вагоны, а уже произведенные остались на площадках предприятий. В результате с проблемами столкнулись вагоностроительные предприятия по всей стране, в том числе и "Алтайвагон" и барнаульский ВРЗ.

Временным решением было введение с декабря трехмесячного моратория на ограничение приема вагонов с подъездных путей предприятий.

"На сегодняшний день вагоноремонтные предприятия края работают ритмично, производственная программа выполняется. Из тех вагонов, которые скопились из-за ограничений РЖД, треть уже выдана заказчикам. До марта планируют отправить и остальные", – заявил Семенов, комментируя ситуацию.

Он добавил, что на общероссийском уровне удалось согласовать механизм дальнейшего выпуска вагонов. По этой причине ситуация стабилизировалось, а в перспективе возможно введение элементов квотирования на выпуск новых вагонов.