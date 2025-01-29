АКЗС: вагоноремонтные предприятия края работают ритмично после снятия ограничений РЖД
По словам депутата Семенова, из тех вагонов, которые скопились из-за ограничений РЖД, треть уже выдана заказчикам
29 января 2025, 17:19, ИА Амител
Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов рассказал, как решается проблема недопуска новых грузовых вагонов на пути общего пользования. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, из скопившихся из-за ограничений РЖД вагонов треть уже выдана заказчикам.
В октябре 2024 года ООО "РЖД", сославшись на разъяснения Минтранса России, ввело ограничения объемов приписки грузовых вагонов к железнодорожным станциям. Компания перестала принимать в сеть новые грузовые вагоны, а уже произведенные остались на площадках предприятий. В результате с проблемами столкнулись вагоностроительные предприятия по всей стране, в том числе и "Алтайвагон" и барнаульский ВРЗ.
Временным решением было введение с декабря трехмесячного моратория на ограничение приема вагонов с подъездных путей предприятий.
"На сегодняшний день вагоноремонтные предприятия края работают ритмично, производственная программа выполняется. Из тех вагонов, которые скопились из-за ограничений РЖД, треть уже выдана заказчикам. До марта планируют отправить и остальные", – заявил Семенов, комментируя ситуацию.
Он добавил, что на общероссийском уровне удалось согласовать механизм дальнейшего выпуска вагонов. По этой причине ситуация стабилизировалось, а в перспективе возможно введение элементов квотирования на выпуск новых вагонов.
18:51:49 29-01-2025
И что дальше? Вагоны за рубеж надо ежели тут без надобности
18:53:00 29-01-2025
то есть спрос на вагоны есть а выкатывать некуда, какой то абсурд, а скорее всего вредительство.
10:23:36 30-01-2025
а ритм какой? день работаем, три стоим?