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В алтайских больницах сократят до часа время пребывания пациентов в приемных отделениях

Специалисты намерены разработать единые стандарты оказания медицинской помощи в крае

03 апреля 2025, 16:02, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com
Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

В больницах Алтайского края запустили проект "Единый подход к работе приемных отделений", главная цель которого – снизить время нахождения пациентов в приемном отделении. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Куратором проекта стала главврач горбольницы № 8 Барнаула Ольга Лавриненко. По ее словам, на сегодняшний день уже создали рабочую группу, составили график реализации проекта, а также проверили оборудование и кадры в больницах с помощью чек-листов.

"Главной целью проекта является снижение времени от поступления больного до принятия решения о его госпитализации, сокращение сроков нахождения пациентов в приемном отделении", – отметила специалист.

Теперь в каждой медорганизации создают карты перемещения пациентов и замеряют, сколько времени они находятся в приемном отделении. 

После анализа этих данных специалисты разработают единые стандарты оказания медицинской помощи в регионе. Ожидаемый результат – сокращение времени пребывания пациента до одного часа.

Алтайский край здравоохранение

Комментарии 6

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Гость

16:28:39 03-04-2025

Верните медицину хотя бы до прихода министра Попова. Сколько вы уже позакрывать больниц успели, а сколько специалистов покинуло край?! Прекратите заниматься показухой и отчетами, дайте врачам заниматься их работой. То халатики не того цвета, то врачи медленно работают. Они и так только и пишут, на осмотр времени не остается.

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Musik

18:07:24 03-04-2025

Гость (16:28:39 03-04-2025) Верните медицину хотя бы до прихода министра Попова. Сколько... Некоторые даже в стоционар желают.

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Ольга

22:15:25 03-04-2025

Не понятно, за счёт чего будет ускорение приёма больных. На дежурство в приёмном покое будет выходить несколько врачей ? Но где взять их? Замеры секундомером здесь не помогут.

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Незнакомка

23:21:00 03-04-2025

Медицину полностью сделают платной.

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Рамановчанин

23:58:26 03-04-2025

А в Романовской ЦРБ приемного отделения вообще нет. Как при Фисенке закрыли отделения, так его и нет. А сейчас вообще последних медсестер разогнали. Говорят не положено вам уважаемые жители района приемное отделение. Да как же так, к чему катимся?

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Гость

01:23:44 04-04-2025

сейчас среднее время 30 минут! куда быстрее то? от диагноза же зависит. а вот в Роддом поступление это ужас и Ад, мамы по 2 часа на твердых лавках с пакетами этими дебильными сидят. даже в патологию, представляете!!!!! доколе?!

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