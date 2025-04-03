В алтайских больницах сократят до часа время пребывания пациентов в приемных отделениях

Специалисты намерены разработать единые стандарты оказания медицинской помощи в крае

03 апреля 2025, 16:02, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

В больницах Алтайского края запустили проект "Единый подход к работе приемных отделений", главная цель которого – снизить время нахождения пациентов в приемном отделении. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Куратором проекта стала главврач горбольницы № 8 Барнаула Ольга Лавриненко. По ее словам, на сегодняшний день уже создали рабочую группу, составили график реализации проекта, а также проверили оборудование и кадры в больницах с помощью чек-листов.

"Главной целью проекта является снижение времени от поступления больного до принятия решения о его госпитализации, сокращение сроков нахождения пациентов в приемном отделении", – отметила специалист.

Теперь в каждой медорганизации создают карты перемещения пациентов и замеряют, сколько времени они находятся в приемном отделении.

После анализа этих данных специалисты разработают единые стандарты оказания медицинской помощи в регионе. Ожидаемый результат – сокращение времени пребывания пациента до одного часа.