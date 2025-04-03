В алтайских больницах сократят до часа время пребывания пациентов в приемных отделениях
Специалисты намерены разработать единые стандарты оказания медицинской помощи в крае
03 апреля 2025, 16:02, ИА Амител
В больницах Алтайского края запустили проект "Единый подход к работе приемных отделений", главная цель которого – снизить время нахождения пациентов в приемном отделении. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Куратором проекта стала главврач горбольницы № 8 Барнаула Ольга Лавриненко. По ее словам, на сегодняшний день уже создали рабочую группу, составили график реализации проекта, а также проверили оборудование и кадры в больницах с помощью чек-листов.
"Главной целью проекта является снижение времени от поступления больного до принятия решения о его госпитализации, сокращение сроков нахождения пациентов в приемном отделении", – отметила специалист.
Теперь в каждой медорганизации создают карты перемещения пациентов и замеряют, сколько времени они находятся в приемном отделении.
После анализа этих данных специалисты разработают единые стандарты оказания медицинской помощи в регионе. Ожидаемый результат – сокращение времени пребывания пациента до одного часа.
16:28:39 03-04-2025
Верните медицину хотя бы до прихода министра Попова. Сколько вы уже позакрывать больниц успели, а сколько специалистов покинуло край?! Прекратите заниматься показухой и отчетами, дайте врачам заниматься их работой. То халатики не того цвета, то врачи медленно работают. Они и так только и пишут, на осмотр времени не остается.
18:07:24 03-04-2025
Гость (16:28:39 03-04-2025) Верните медицину хотя бы до прихода министра Попова. Сколько... Некоторые даже в стоционар желают.
22:15:25 03-04-2025
Не понятно, за счёт чего будет ускорение приёма больных. На дежурство в приёмном покое будет выходить несколько врачей ? Но где взять их? Замеры секундомером здесь не помогут.
23:21:00 03-04-2025
Медицину полностью сделают платной.
23:58:26 03-04-2025
А в Романовской ЦРБ приемного отделения вообще нет. Как при Фисенке закрыли отделения, так его и нет. А сейчас вообще последних медсестер разогнали. Говорят не положено вам уважаемые жители района приемное отделение. Да как же так, к чему катимся?
01:23:44 04-04-2025
сейчас среднее время 30 минут! куда быстрее то? от диагноза же зависит. а вот в Роддом поступление это ужас и Ад, мамы по 2 часа на твердых лавках с пакетами этими дебильными сидят. даже в патологию, представляете!!!!! доколе?!