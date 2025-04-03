Случаи, когда люди остаются инвалидами после присасывания, встречаются регулярно, констатируют врачи

03 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

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Сезон клещей в Алтайском крае уже начался: первые случаи присасывания выявили еще в конце марта. Об этом на пресс-конференции 2 апреля рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора. И пусть пока погода не позволяет кровососущим чувствовать себя комфортно, в предстоящем сезоне их ожидается много.

О том, как защититься от клеща, не поздно ли еще поставить прививку и что делать, если вас все-таки укусили, – в материале amic.ru.

Будет больше, чем в прошлом году

В 2024-м на Алтае зафиксировали самое маленькое количество пострадавших от присасывания клещей, рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора и санохраны территории регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина. Всего за сезон за медпомощью обратилось 6959 человек, хотя стабильные многолетние показатели для края – восемь-десять тысяч случаев. 19 человек заболели клещевым энцефалитом, 41 – боррелиозом, а 168 – клещевым тифом.

"Для нас это исторический минимум. Так получилось не только из-за численности клещей, но и из-за погодных условий, которые не позволяли людям выходить на природу. Май был очень дождливым и холодным. Клещи в этот период прокормились на животных", – пояснила эксперт.Но в предстоящем сезоне повторения этой ситуации ждать не стоит. Энтомологи, пусть еще и не провели свои традиционные обследования территорий, все же прогнозируют стабильно высокую численность клещей. Одна из причин – мягкая и теплая зима, в которой кровососущим было очень комфортно.

Пока случаев присасывания немного: погодные условия еще далеки от тех, которые нравятся клещам. Но теплые дни приближаются, а потому жители Алтайского края уже должны быть максимально бдительными при выездах на природу, настаивает представитель Роспотребнадзора.

Как защитить себя от укуса клеща?

Чтобы быть максимально защищенным во время прогулок на свежем воздухе, специалисты Роспотребнадзора дают следующие советы:

В период пиковой активности клещей – в мае – лучше не выходить на территории, не обработанные от клещей. Если вы все же оказались на природе, помните: клещи обитают в основном на хорошо прогреваемых территориях. Их самые излюбленные места – вдоль тропинок, а также на обочинах дорог. В густых и темных зарослях кровососущих намного меньше. Одежда в сезон активности клещей должна быть максимально закрытой. Заправляйте футболку или рубашку в брюки, а брюки – в носки. У рубашки нужно поднять воротник. Если есть капюшон, наденьте его на голову. Клещ ползет по человеку строго снизу вверх, напоминают эксперты. Одежду нужно обработать специальными репеллентами. Сегодня на рынке существует множество разных препаратов, которые отпугивают клещей или вовсе их нейтрализуют. Весной не приносите с собой после прогулок на природе растительность. Даже при покупке, например, черемши, нужно тщательно ее промыть. Клещи очень маленькие, поэтому их можно не заметить среди растительности. Обязательно регулярно осматривайте свою одежду. По возвращении желательно полностью раздеться, перетрясти все свои вещи и проверить швы. Прощупайте все волосистые части тела – именно там клещи чаще всего и задерживаются.

Тем не менее самым эффективным способом защиты алтайские врачи считают вакцинацию от клещевого энцефалита. Если же вас уже укусили, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Врач вас осмотрит и решит, нужно ли делать укол иммуноглобулина.

Как привиться от клещевого энцефалита и кто может сделать это бесплатно?

Бесплатно в России прививают только детей до 18 лет, напомнила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Для них Алтайский край за счет собственного бюджета ежегодно закупает более 100 тысяч доз вакцины. Сейчас запаса препаратов достаточно, подчеркнула врач.

При этом ребенка младше трех лет вакцинировать нельзя – препарат для этой категории еще не разработали. Так что малыши – это группа риска по клещевому энцефалиту. Им в случае присасывания клеща вводят противоклещевой иммуноглобулин, предупреждающий развитие энцефалита. Этот препарат несовершеннолетним тоже положен бесплатно, отметила Переладова.

"Иммуноглобулина у нас тоже достаточно. Среднегодовая потребность – 7000 миллилитров. Сегодня в крае есть около 2000 миллилитров. На оставшиеся пять тысяч уже прошли закупки и мы ожидаем поставки в ближайшее время", – сообщила эпидемиолог.

При этом одной прививки недостаточно для формирования стойкого иммунитета, напомнила замглавврача детской поликлиники № 3 Барнаула Елена Цапко.

"У нас прививается достаточно много детей. Но, к сожалению, родители чаще всего вспоминают о вакцинации только весной. Но мы прививаем в течение всего года. По современной схеме необходимо три прививки: вторая ставится через один-семь месяцев после первой. А еще через год после нее ставится третья. Только тогда человек защищен. Поэтому начинать прививаться нужно осенью, чтобы к весне успеть поставить хотя бы вторую прививку", – рассказала медик.Только после всех трех уколов человек считается полностью защищенным от клещевого энцефалита. После этого нужно ревакцинироваться каждые три года, даже во взрослом возрасте. Если вы упустите момент повторного укола, весь цикл вакцинации нужно будет начинать заново.

Взрослым и вакцину, и иммуноглобулин ставят лишь платно в негосударственных прививочных кабинетах.

Спасет ли страховка от клеща?

Вопрос с иммуноглобулином для взрослых решается при помощи страховок, напомнила Переладова. Многие страховые компании предлагают полисы, которые компенсируют затраты как на введение препарата, так и на лабораторное исследование клеща. Но договор нужно читать очень внимательно, предупреждает эпидемиолог.

"Посмотрите, когда по договору наступает страховой случай. Варианты могут быть разные: на третьи, пятые, седьмые сутки после заключения договора и оплаты. Не бывает так, что сегодня ты приобрел страховку, а завтра тебя укусил клещ и ты требуешь иммуноглобулин. Нужно заранее заняться этим вопросом", – посоветовала специалист. Кстати, есть и другой препарат, который выписывают взрослым после присасывания клеща, – йодантипирин. Как пояснила Переладова, это противовирусное средство, которое сопоставимо с иммуноглобулином по своей эффективности. При этом оно гораздо дешевле, чем спасительный укол.

В случае укуса клеща жителям районов нужно обращаться в свои ЦРБ, а горожанам – в ближайший травмпункт.

Что делать, если клещ все-таки присосался?

С вакцинацией взрослого населения все очень сложно, признает главный врач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова. По ее словам, достигнув совершеннолетия, жители Алтайского края быстро забывают о необходимости ревакцинироваться каждые три года.

И даже некоторые из тех, кого на природе укусил клещ, не спешат бежать к врачу.

"Взрослые у нас, даже если сняли клеща, не всегда считают нужным обратиться в поликлинику. Некоторые приходят постфактум, когда уже развивается клиническая картина. А ведь у энцефалита очень тяжелые осложнения, если вовремя не дать пациенту препарат. Смертельных исходов у нас за последние пять лет не было, но случаи инвалидизации происходят. Это тяжелые неврологические осложнения: парезы, параличи и тому подобное. Так что лучше обратиться сразу, а не через три недели после укуса, когда у пациента головная боль, высокая температура и "повисла" рука", – настаивает специалист.По ее словам, максимальный срок, в который человек должен обратиться к врачу, – трое суток. Но наиболее эффективным будет лечение, проведенное в самые первые сутки после присасывания.

Азарова также напомнила, что клещи переносят и другие заболевания – боррелиоз и клещевой тиф. Они не менее опасны, хотя и говорят о них мало.

"Боррелиоз в острой фазе лечится достаточно легко. Схема очень простая – антибиотики. После этого последствий практически нет, если пришел к врачу вовремя. Но клиника размытая у этого заболевания. Мы встречаем пациентов, которых укусили летом, а к нам они дошли только осенью. Тогда начинается долгий и мучительный поиск причины. И только случайно человек вспоминает, что был эпизод летом. При этом боррелиоз имеет и хроническое течение с серьезными осложнениями", – объяснила главврач.

Так что нужно не только обратиться за медпомощью, но и отнести клеща на исследование в лабораторию. За сутки там выявят, какие возбудители переносило насекомое, и тогда врачи смогут намного точнее подобрать схемы профилактического лечения. Кстати, живым клеща нести вовсе не обязательно: современные технологии позволяют сделать анализ даже по фрагменту.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что после открытия лабораторий заболеваемость "клещевыми" инфекциями в Алтайском крае резко пошла на спад. Еще в 2000-е ежегодно выявляли по 300 заболевших вместо, например 19, зафиксированных в 2024-м.

Клещей исследуют на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" и в его филиалах.

Бийск: ул. Советская, 78, тел. 8 (3854) 34-94-12, 34-94-21;

Рубцовск: ул. Краснознаменская, 118, тел. 8 (3855) 79-61-06;

Заринск: ул. Горького, 16, тел. 8 (38595) 9-90-32;

Славгород: ул. К. Маркса, 281, тел. 8 (38568) 5-18-91;

Камень-на-Оби: ул. Ленина, 77, тел.: 8 (38584) 2-55-33.

В Барнауле клещей на исследование принимают по адресу ул. Привокзальная, 47. Уточнить время работы лаборатории можно по телефону 8(3852) 50-68-27.