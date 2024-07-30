В Алтайский край поступила новая техника для борьбы с лесными пожарами

Водители отмечают, что машины более маневренные и вмещают больше воды

30 июля 2024, 20:59, ИА Амител

Новая пожарная техника / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Восемь новых пожарных автомобилей для тушения лесных пожаров прибыли в Алтайский край. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, ключи торжественно вручили водителям в барнаульском филиале "Алтайлеса": среди них пять автоцистерн, автомобиль "Урал", автобус для доставки людей и пожарный модуль.

Водители отмечают, что приобретенная техника более маневренная и вмещает большее количество воды. Кроме того, новые машины легче – это позволит успешнее преодолевать лесные участки. "Новинки" укомплектованы всем необходимым для тушения пожаров.

Технику начнут использовать уже этой осенью, в наиболее пожароопасный сезон. К тому времени на Алтай доставят еще три автомобиля. Всего на приобретение 11 единиц выделили свыше 72,5 млн рублей.