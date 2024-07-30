В Алтайский край поступила новая техника для борьбы с лесными пожарами
Водители отмечают, что машины более маневренные и вмещают больше воды
30 июля 2024, 20:59, ИА Амител
Восемь новых пожарных автомобилей для тушения лесных пожаров прибыли в Алтайский край. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, ключи торжественно вручили водителям в барнаульском филиале "Алтайлеса": среди них пять автоцистерн, автомобиль "Урал", автобус для доставки людей и пожарный модуль.
Водители отмечают, что приобретенная техника более маневренная и вмещает большее количество воды. Кроме того, новые машины легче – это позволит успешнее преодолевать лесные участки. "Новинки" укомплектованы всем необходимым для тушения пожаров.
Технику начнут использовать уже этой осенью, в наиболее пожароопасный сезон. К тому времени на Алтай доставят еще три автомобиля. Всего на приобретение 11 единиц выделили свыше 72,5 млн рублей.
08:37:01 31-07-2024
6,6 ляма за авто. Вы только вдумайтсь в порядок цифр
09:29:55 31-07-2024
Гость (08:37:01 31-07-2024) 6,6 ляма за авто. Вы только вдумайтсь в порядок цифр... спецтехника всегда дорого стоила. по сути штучные изделия.
11:26:25 31-07-2024
Гость (08:37:01 31-07-2024) 6,6 ляма за авто. Вы только вдумайтсь в порядок цифр... а ничего что это спецтехника, а не автомобиль Москвич?
11:48:38 31-07-2024
Ну и много ты этими молоковозками воды привезёшь? Конечно больше, чем с ранцем ходить за плечами. Вот в советском союзе помню выпускали К—700 с навеской для пожаротушения, он сразу и траншею копал и этот же грунт выстреливал до 50 метром, туша пожар.