В Алтайский край поступила последняя в этом году партия дорожной техники

После всех необходимых проверок больше 100 единиц различных автомобилей и спецтехники передадут службам

25 декабря 2023, 11:26, ИА Амител

Фото: губернатор Виктор Томенко

В Алтайский край поступила последняя в 2023 году партия дорожной техники – больше 100 единиц. Как рассказал губернатор Виктор Томенко в Telegram-канале, после всех необходимых проверок ее передадут для работы краевым и муниципальным службам.

В основном речь идет о многофункциональных спецмашинах: они могут работать на дорогах и летом, и зимой. Как отметил глава региона, работу для них можно найти почти всегда.

"За последние два года больше 2,5 миллиарда рублей было направлено на обновление дорожной техники. Это необходимые вложения, чтобы улучшать комфорт и безопасность на наших дорогах при любой погоде, в том числе и во время снегопадов и дождей", – добавил Томенко.