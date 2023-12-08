Кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают?

Уборка улиц зимой осуществляется в две смены

08 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: Мария Власова/ amic.ru

Алтайский край после сухого ноября в декабре заваливает снегом, в Барнауле за несколько дней выпала половина месячной нормы осадков. А на фоне колебания температур стало еще и очень скользко. В связи с этим вопрос уборки снега на дорогах и во дворах Барнаула, а также их обработка от гололеда стал весьма актуальным. Какие существуют основные правила и нормы, кто за это отвечает и куда жаловаться, если работы своевременно не проводятся, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Кто отвечает за уборку снега в Барнауле?

Единой службы, которая бы этим занималась, не существует, но все пространства в Барнауле строго распределены и у каждой есть свой "хозяин". Так, за зимнее содержание большинства дорог, улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта в Барнауле отвечает МБУ "Автодорстрой".

Работу в холодное время года предприятие организует в круглосуточном режиме, а в периоды штормовых предупреждений дорожная служба переходит на усиленный режим.

"При усиленном режиме дневная смена – с 08:00 до 20:00, ночная – с 20:00 до 08:00. Определяются ответственные лица на суточные дежурства, привлекается дополнительная техника. При усилении ветра формируются бригады для устранения последствий урагана. Освобождаем территорию от упавших конструкций, деревьев, мониторим состояние остановочных павильонов и улично-дорожной сети в целом", – рассказывает руководитель МБУ "Автодорстрой" города Барнаула Виктор Райко.

Уборку от снега и наледи в скверах, парках, на площадях, аллеях и других общественных территориях проводит МБУ "Благоустройство и озеленение". Районные администрации занимаются уборкой внутриквартальных проездов.

Очисткой от снега дворов, придомовых территорий и перед подъездами, а также тротуаров должна заниматься управляющая компания, обслуживающая дом. При непрекращающемся снегопаде чистить тротуары должны каждые три часа. Поэтому уборка утром – не оправдание того, что к вечеру опять выросли сугробы, уже можно жаловаться и требовать, чтобы убирали как следует. В обязанности УК и ТСЖ также входит борьба с сосульками и зимней скользкостью.

А в какие сроки должны убирать снег и скользскость на дорогах и тротуарах, которые не относятся к придомовой территории?

Согласно ГОСТу Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы", улично-дорожную сеть города должны успевать очищать от снега, льда и "каши" в течение 5-6 часов после окончания снегопада – время зависит от категории дороги.

На тротуарах также не допускается зимняя скользкость – они должны быть обработаны противогололедными материалами до образования гололеда либо после выпадения снега в течение 4-12 часов, в зависимости от интенсивности пешеходного потока.

Какие улицы в первую очередь дорожники должны очистить от снега и в какой срок?

Уборку улиц зимой проводят в соответствии с их значимостью. В первую очередь от снега очищают главные магистрали города, на которых движение самое интенсивное и где ходит общественный транспорт. Также в приоритете улицы с уклонами, с сужениями проезжей части и те, что ведут к больницам, зданиям правоохранительных органов, детским садам, школам.

Далее от снега освобождают магистральные улицы со средней интенсивностью движения транспорта, а также площади перед вокзалами, магазинами, рынками – они относятся ко II категории значимости. Уборку на "более спокойных" дорогах, где движение транспорта минимально, проводят в третью очередь.

При этом в администрации отмечают, что дорожная сеть Барнаула с каждым годом прирастает.

"В 2023 году было дополнительно включено 138 дорог с асфальтобетонным покрытием, 375 сельских дорог и дорог частного сектора, 157 тротуаров, 50 остановок и 20 лестничных сходов. Всего на содержании находится почти 10 млн квадратных метров дорожной сети", – уточняют в мэрии.

А дорожной техники и рабочих хватает на уборку такой территории?

Администрация города систематически обновляет парк снегоуборочной техники муниципальных учреждений. Так, в 2023 году для "Автодорстроя" и "Благоустройства и озеленения" приобрели 12 единиц техники и навесного оборудования для зимнего содержания. Однако во время сильных снегопадов ее не хватает, поэтому городские власти привлекают и дополнительную из сторонних организаций.

Есть проблемы и с нехваткой кадров, особенно дворников. Муниципальные предприятия ведут активный поиск сотрудников, но из-за тяжелых условий труда очередь из желающих не выстраивается.

На тротуарах сильный гололед, почему их не обрабатывают реагентами или их тоже не хватает?

Меры по очистке от наледи улично-дорожной сети принимаются в кратчайшие сроки, исходя из погодных условий и загруженности техники, отмечают в администрации города. А также добавляют, что реагентов для противогололедной обработки заготовлено достаточно – более 54 тысяч тонн:

44,4 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15%;

5,8 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 20%;

1,3 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15% из отсева;

2,6 тыс. тонн чистого песка для обработки тротуаров.

Также в этом году больше закупили материала "Бионорд" (170 тонн), который доказал свою высокую эффективность в 2022 году.

"Реагент "Бионорд" мы начали использовать для обработки тротуаров прошлой зимой. Он хорошо зарекомендовал себя как в рыхлении снежных масс, так и в борьбе с гололедными явлениями. Это те же природные соли, только обработанные в определенной последовательности. Вся нормативная документация показывает его безопасность и для обуви, и для шин, и для окружающей среды", – отметил Виктор Райко.

Почему не убирают снегоотвалы вдоль проезжей части?

Организовать одновременную уборку и вывоз снега с улиц невозможно. Поэтому между этими этапами ГОСТом Р 50597-2017 предусмотрено складирование снега в лотковой зоне проезжей части, на обочинах дорог категорий со второй по четвертую при условии, что высота снежного вала не превышает 1 м, а также на разделительной полосе, если ее ширина не менее 5 м, при этом высота вала не должна превышать 1 м. Убирать снегоотвалы должны в течение 9-12 дней.

Складывать снежные массы у перекрестков, на тротуарах, мостах, на обочинах дорог I категории строго запрещено.

Куда жаловаться на нечищеные дороги, гололед и снегоотвалы, которые ограничивают видимость для пешеходов и водителей?

При выявлении таких фактов нужно обращаться в комитет по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула по тел. 371-601 или диспетчерскую службу МБУ "Автодорстрой" по тел. 50-43-60.

Если речь идет о придомовой территории, нужно идти в управляющую компанию или ТСЖ.