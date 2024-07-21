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В Алтайский край поступит 40 новых школьных автобусов

Это позволит детям удобно и безопасно ездить на учебу

21 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753
Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753

До конца 2024 года в Алтайский край поступит 40 новых школьных автобусов. Их закупят по поручению президента России в рамках программы правительства России.

Распределение автобусов по регионам утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Так, в Алтайский край направят 10 автобусов вместимостью 13-20 человек, 15 автобусов, рассчитанных на 21-24 пассажира, и еще 15 автобусов для перевозки 25-31 человека.

Большинство автобусов будут работать в сельских районах. Это позволит детям удобно и безопасно добираться до школы, отметили в пресс-службе краевого правительства.

Алтайский край школы и детсады

Комментарии 3

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Ужас

14:53:27 21-07-2024

Неужели ещё есть водители на эти автобусы, сейчас с этими категориями можно 150-200 в месяц получать, кто эти люди, готовые за 20-25 работать? За 25 можно охранником сутки через трое на диване лежать.

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Коленька

15:08:07 21-07-2024

Водители в комплекте идут к автобусам?

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Гость

15:11:44 21-07-2024

Детям удобно и безопасно было добираться, когда школы были в деревнях в 5-10 минутах ходьбы от дома.

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