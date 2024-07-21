Это позволит детям удобно и безопасно ездить на учебу

21 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753

До конца 2024 года в Алтайский край поступит 40 новых школьных автобусов. Их закупят по поручению президента России в рамках программы правительства России.

Распределение автобусов по регионам утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Так, в Алтайский край направят 10 автобусов вместимостью 13-20 человек, 15 автобусов, рассчитанных на 21-24 пассажира, и еще 15 автобусов для перевозки 25-31 человека.

Большинство автобусов будут работать в сельских районах. Это позволит детям удобно и безопасно добираться до школы, отметили в пресс-службе краевого правительства.