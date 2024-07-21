В Алтайский край поступит 40 новых школьных автобусов
Это позволит детям удобно и безопасно ездить на учебу
21 июля 2024, 14:40, ИА Амител
Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753
До конца 2024 года в Алтайский край поступит 40 новых школьных автобусов. Их закупят по поручению президента России в рамках программы правительства России.
Распределение автобусов по регионам утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Так, в Алтайский край направят 10 автобусов вместимостью 13-20 человек, 15 автобусов, рассчитанных на 21-24 пассажира, и еще 15 автобусов для перевозки 25-31 человека.
Большинство автобусов будут работать в сельских районах. Это позволит детям удобно и безопасно добираться до школы, отметили в пресс-службе краевого правительства.
14:53:27 21-07-2024
Неужели ещё есть водители на эти автобусы, сейчас с этими категориями можно 150-200 в месяц получать, кто эти люди, готовые за 20-25 работать? За 25 можно охранником сутки через трое на диване лежать.
15:08:07 21-07-2024
Водители в комплекте идут к автобусам?
15:11:44 21-07-2024
Детям удобно и безопасно было добираться, когда школы были в деревнях в 5-10 минутах ходьбы от дома.