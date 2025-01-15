В Алтайском аграрном университете могут назначить нового ректора

Источники назвали главного кандидата на эту должность

15 января 2025, 18:00, ИА Амител

Алтайский аграрный университет / Фото: amic.ru

В 2025 году в Алтайском государственном аграрном университете (АГАУ) может смениться ректор, сообщают источники "Банкфакс". Нынешний руководитель вуза, Николай Колпаков, вероятно, покинет пост после истечения контракта.

"Основным кандидатом на место ректора называют генерального директора АО Племпредприятие "Барнаульское" Владимира Плешакова", – рассказали в агентстве.

Николай Колпаков возглавил университет в 2014 году после избрания на первый пятилетний срок, а затем был переназначен Министерством сельского хозяйства РФ. Однако, по данным источников, его контракт истекает этой весной, и вероятность его продления крайне мала.

Учредителем АГАУ является Минсельхоз России, который, согласно уставу вуза, самостоятельно назначает ректоров из числа аттестованных кандидатов сроком до пяти лет. На пост ректора могут претендовать лица не старше 70 лет.

Среди рассматриваемых кандидатур выделяется 48-летний Владимир Плешаков, выпускник АГАУ 1999 года, – он получил диплом зоотехника-инженера. С 2016 года он руководит племпредприятием "Барнаульское" и владеет 35% акций в компании "Племенное скотоводство Алтая", которую возглавлял до 2023 года.