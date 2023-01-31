В алтайском городе из-за ДТП пропал свет на улице

Опора ЛЭП в результате происшествия оказалась сильно повреждена

31 января 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: "Каменские новости. Камень-на-Оби"

Жители Камня-на-Оби пожаловались на отсутствие света по улице Некрасова, сообщает паблик "Каменские новости. Камень-на-Оби".

"Причиной перебоя стало ДТП, произошедшее на улице Карла Маркса возле аптеки. Автомобиль врезался в линию электропередачи", – сказано в посте.

На опубликованных фото можно заметить, что повреждённая в результате аварии железобетонная опора столба едва держится и в любой момент конструкция может рухнуть.