В алтайском городе в магазине сфотографировали ползающего рядом с выпечкой таракана
По словам очевидцев, продавцы в курсе проблемы, но ничего не предпринимают
05 февраля 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Посетители одного из продуктовых магазинов Новоалтайска пожаловались на антисанитарные условия – на полках с выпечкой там заметили таракана.
"Говорят, продавцы в курсе, но ничего не предпринимают", – рассказали очевидцы в телеграм-канале Barnaul 22.
О каком магазине идёт речь, не уточняется.
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