В алтайском городе в магазине сфотографировали ползающего рядом с выпечкой таракана

По словам очевидцев, продавцы в курсе проблемы, но ничего не предпринимают

05 февраля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Посетители одного из продуктовых магазинов Новоалтайска пожаловались на антисанитарные условия – на полках с выпечкой там заметили таракана.

"Говорят, продавцы в курсе, но ничего не предпринимают", – рассказали очевидцы в телеграм-канале Barnaul 22.

О каком магазине идёт речь, не уточняется.

Ранее жители Рубцовска пожаловались на тараканов-мутантов, населивших первую городскую больницу.