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В алтайском городе в магазине сфотографировали ползающего рядом с выпечкой таракана

По словам очевидцев, продавцы в курсе проблемы, но ничего не предпринимают

05 февраля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Посетители одного из продуктовых магазинов Новоалтайска пожаловались на антисанитарные условия – на полках с выпечкой там заметили таракана.

 "Говорят, продавцы в курсе, но ничего не предпринимают", – рассказали очевидцы в телеграм-канале Barnaul 22.

О каком магазине идёт речь, не уточняется. 

Ранее жители Рубцовска пожаловались на тараканов-мутантов, населивших первую городскую больницу.

 

Комментарии 5

  • Тут к гадалке не надо ходить, на ценнике аникс.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Во всех магазинах они есть
    05 февраля, Гость   Ответить
  • На улице Партизанской в городе Барнауле тоже по свежей выпечке с батона на батон бегают тараканы, но самое страшное, что только четвертый сотрудник магазина как то отреагировал на данное замечание, а трое либо просто не реагировали, либо открыто смеялись. Очень неприятно, что такое равнодушие и халатность у сотрудников данной сети.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • значит хорошая выпечка. надо брать(с)
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Вы посетите 1ю городскую больницу, там тараканов, когда я там лежал на первом этаже было вообще немерено. Находится там было не приятно, когда они по тебе в кровати просто пешком ходят.
    06 февраля, Гость   Ответить
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