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В алтайском городе живодёры выжгли глаза бездомным собакам

Животные скончались

01 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: vk.com/predannost
Фото: vk.com/predannost

В Бийске живодёры выжгли глаза двум бездомным собакам, сообщили в паблике общества защиты животных города.

Волонтёры пытались спасти четвероногих, но несколько дней они находились в тяжелом состоянии, а 31 января скончались.

Сотрудники организации отмечают, что одну из собак отравили, так как у неё отказали органы.

В этом сообществе также рассказывали, что другой собаке неизвестные "просто вырвали лапу". По информации волонтёров, у животного торчат кости и нужно делать операцию.

Комментарии 17

  • Найти кто и сделать им так же
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А точно человеки виноваты? Может они на сварку засмотрелись? Вот и отравились тоже неизвестно чем?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Что-то иногда кажется, что сами эти зоозащитники живодерствуют( ради пиара как они заботятся... Собак диких много во всех районах Бийска и Барнаула на велике уже ездить не возможно - кидаются почти везде - хозяевами себя считают, пешком ходишь и стараешься их обходить... Вот я очень сомневаюсь, что кто-то их специально будет трогать! Не кинулись и слава богу!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Это были огромные волкособы или чихуа пудели?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • совсем мрази озверели, найти и повырывать к чертовой матери руки по самые ноги и желательно прилюдно, чтобы другим неповадно было
    01 февраля, Гость   Ответить
  • что, опять Бийск!!! вот только там собачке лапку оторвали, сделали инвалидом и опять, до глаз добрались!!! собакам срочно нужно рвать когти из этого прокаженного места!!!!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • надо всех собак чипировать и регистрировать чтобы владельцев вычислять которые выгоняют их на улицы! почему комментарии с первого раза не отправляются?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Это не человеки, это твари хуже животных. И лучше вовремя предупредить тенденцию.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Может птици выклевали?..
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Какого пиара зоозащитников?! Если вы собак или кошек не трогаете, это не значит, что остальные люди их не трогают. Почитайте на каналах волонтеров сколько случаев живодерства по всей стране, в прессу попадают редкие случаи, которые уже стали общеизвестны, как убийство кота Кузи или когда дворняжке Монике отрубили лапы, немногочисленные неравнодушные люди пытаются хоть как то исправить вред нанесенный нелюдями. А про сколько случаев просто СМИ не пишут. На Кавказе вообще жесть творится с бездомными животными. Закон о жестоком отношении к животным есть, а толку нет. Наверное сами животные друг друга кислотой обливают, глаза выкалывают, лапы и хвосты отрезают, бензином обливают и поджигают. Вы наверное из тех людей, которые считают, что если конкретно вас не ограбили, то грабителей не существует. Вот так и получается, что одни люди пользуясь безнаказанностью и равнодушием окружающих вымещают свои садистские наклонности на беззащитных животных, другие не верят в это, а точнее говоря не хотят замечать всего этого ужаса. А потом мы удивляемся жестокости нашего общества, возмущаемся, что ребенка в мороз высадили из автобуса, не помогли инвалиду в критической ситуации, прошли мимо человека, нуждающегося в помощи. А ведь это звенья одной цепи на самом деле, граница человечности отодвигается все дальше и дальше.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Поступок ужасный? Да. Почему он произошел? Потому что есть бродячие животные. В том числе Есть агрессивные бродячие собаки. С решения этого вопроса и надо начинать. Бродячих животных быть не должно. Собак точно.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "Почему он произошел" ---- Гость, спорное утверждение. Живодеры могут поймать и домашнее животное, было бы желание помучить. Я согласна, что бродячих животных быть не должно, но само наличие бродячих животных никак не связано с желанием мучить и истязать кого-либо.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Бродячих животных быть не должно. Собак точно.--- что предлагаете делать с бродячей зоошизой?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • В Бийске администрация бездействует в вопросе бродячих собак. Нападений на детей идущих в школу накопилась очень много видио и заявлений в полицию. Как быстро решается вопрос после обращения к Президенту? Наверно молниеносно собачий стаи исчезнут, и можно будет спокойно идти на работу, не опасаясь укусов. Жителей власти ВЫНУДИЛИ С А М И М решать вопрос безопасности своих детей.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Я против таких издевательств, но с бродячими собаками нужно что-то делать, они захватили города, уже лет 5-7 во многих районах опасно ходить пешком, да и не пешком
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Власти города Бийска ПРЕСТУПНО бездействуют, возмущения жителей достигло ,, критической,, массы. Пора прокуратуре провести проверку куда делись деньги, выделяемые в предыдущие годы на отлов бродячих собак. Заявлений в полицию об укусов масса, репортажи делали журналисты, есть много видио с нападением на детей. Пора писать Президенту о ,, работе,, местных властей.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ,, что делать с зоошизиками,,- им жалко собачку эту? Пусть возьмут и заботятся. Им же бабушку старенькую не будет жалко, которую пес бродячий отявкал, а у нее давление и стенокардия с астмой. Но нет, им ,, африканских крокодильчиков жаль ИЗДАЛЕКА. Очевидно же, что это просто ментально нездоровые люди. Они языком мелят хрень, а что надо РЕШАТЬ проблему, они никогда не поймут, в силу своего слабоумия. Так что на болтологию ментально нездоровых людей глупо обращать внимание.
    03 февраля, Гость   Ответить
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