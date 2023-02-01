В алтайском городе живодёры выжгли глаза бездомным собакам

Животные скончались

01 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: vk.com/predannost

В Бийске живодёры выжгли глаза двум бездомным собакам, сообщили в паблике общества защиты животных города.

Волонтёры пытались спасти четвероногих, но несколько дней они находились в тяжелом состоянии, а 31 января скончались.

Сотрудники организации отмечают, что одну из собак отравили, так как у неё отказали органы.

В этом сообществе также рассказывали, что другой собаке неизвестные "просто вырвали лапу". По информации волонтёров, у животного торчат кости и нужно делать операцию.