В Алтайском крае двое подростков разбились на мотоцикле. Один из них погиб

Правоохранители проводят проверку

07 июня 2025, 11:07, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подросток погиб и еще один пострадал в результате ДТП в Ребрихинском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, 6 июня в 20:25 двое парней 2010 года рождения пересекали федеральную трассу на мопеде Racer, двигаясь из поселка Молодежный в поселок Паново. Во время движения они не убедились в безопасности на дороге и столкнулись с легковушкой. Шлемов на них не было.

"В результате ДТП оба подростка были госпитализированы. Один из них скончался", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку, в рамках которой оценят действия родителей. Мать водителя мотоцикла привлекут к административной ответственности, поскольку у ее сына не было водительских прав, которые выдают с 16 лет.

Ход проверки взял на контроль начальник краевого ГУ МВД Сергей Камышев. А прокурор Алтайского края Антон Герман проконтролирует установление обстоятельств аварии и принятие процессуального решения.