В Алтайском крае двое подростков разбились на мотоцикле. Один из них погиб
Правоохранители проводят проверку
07 июня 2025, 11:07, ИА Амител
Подросток погиб и еще один пострадал в результате ДТП в Ребрихинском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, 6 июня в 20:25 двое парней 2010 года рождения пересекали федеральную трассу на мопеде Racer, двигаясь из поселка Молодежный в поселок Паново. Во время движения они не убедились в безопасности на дороге и столкнулись с легковушкой. Шлемов на них не было.
"В результате ДТП оба подростка были госпитализированы. Один из них скончался", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители проводят проверку, в рамках которой оценят действия родителей. Мать водителя мотоцикла привлекут к административной ответственности, поскольку у ее сына не было водительских прав, которые выдают с 16 лет.
Ход проверки взял на контроль начальник краевого ГУ МВД Сергей Камышев. А прокурор Алтайского края Антон Герман проконтролирует установление обстоятельств аварии и принятие процессуального решения.
11:35:10 07-06-2025
На юпаке б не разбились...
12:22:12 07-06-2025
двое парней 2010 года рождения. Вот что у журналистов в голове. То девушка 1980 го года рождения. У моей знакомой 1980 года рождения 3 внука и внуча. То дети 20210 года рождения стали парнями.
12:41:01 07-06-2025
туды его в качель ! доезделся наконец !
12:42:38 07-06-2025
Стал не угоден несносный ребенок? Выход есть - подари мотоцикл или мопед! Не агитирую, но в наше время так и выглядит.
13:02:03 07-06-2025
Побольше бы таких новостей, надоели эти малолетки на переделках, начинают с 23 часов и до часу-двух гоняют под окнами, надоели уже и ладно бы ездили бы нормально на нормальных мотоциклах с нормальными глушителями, а они бессмысленно летают туда сюда на деш Ане, который орет, пердит, кряхтит.
09:07:24 08-06-2025
Гость (13:02:03 07-06-2025) Побольше бы таких новостей, надоели эти малолетки на передел...
Охренели что ли совсем? Понятно, что мешают, что шумно! Но смерти желать - это уже за гранью! Один на соседнем ресурсе детей травить призывает, ты желаешь всем разбиться. Просто с ума что ли сошли?
23:56:27 09-06-2025
Гость (09:07:24 08-06-2025) Охренели что ли совсем? Понятно, что мешают, что шумно! ... Если призывает, то это реальная статья. Кого то же за комментарий вытащили. Какую то определенную группу людей предлагал вывести и утопить.