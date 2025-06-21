В Алтайском крае 15 центнеров сена сгорело из-за неосторожного обращения с огнем
Площадь пожара составила около 230 "квадратов"
21 июня 2025, 09:35, ИА Амител
Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com
В Родинском районе Алтайского края 20 июня произошло крупное возгорание сена в тюках, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился в шести километрах от села Родино.
"В результате пожара повреждены 15 центнеров сена на площади около 230 "квадратов". На месте работали восемь пожарных, два добровольца и три единицы техники", – рассказали в ведомстве.
Самая вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Всего за 20 июня в крае ликвидировали 21 пожар, три из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили три возгорания.
17:21:08 21-06-2025
В магазинах переводят в сто грамм, можно и сено перевести по сто грамм.
21:07:58 21-06-2025
Гость (17:21:08 21-06-2025) В магазинах переводят в сто грамм, можно и сено перевести по... Даже поллитра в стаграммах выглядит весомее.