В Алтайском крае 15 центнеров сена сгорело из-за неосторожного обращения с огнем

Площадь пожара составила около 230 "квадратов"

21 июня 2025, 09:35, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Родинском районе Алтайского края 20 июня произошло крупное возгорание сена в тюках, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился в шести километрах от села Родино.

"В результате пожара повреждены 15 центнеров сена на площади около 230 "квадратов". На месте работали восемь пожарных, два добровольца и три единицы техники", – рассказали в ведомстве.

Самая вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Всего за 20 июня в крае ликвидировали 21 пожар, три из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили три возгорания.