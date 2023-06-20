В Алтайском крае 15-летняя девочка погибла после падения с высоты пятого этажа
Трагедия случилась в Бийске на улице Репина
20 июня 2023, 10:45, ИА Амител
Машина скорой помощи / Фото: amic.ru
В Бийске 15-летняя девочка упала с высоты пятого этажа и погибла, пишет "БР".
Трагедия случилась 19 июня на улице Репина. За мгновение до этого очевидцы якобы слышали, как ребенок крикнула: "Мама, папа, я люблю вас!", отмечает издание.
Вечером у дома кто-то положил на асфальте перетянутые черной лентой цветы. Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Напомним, на прошлой неделе в Бийске погибла четырехлетняя девочка, выпав из окна многоэтажки.
10:49:02 20-06-2023
Дети и подростки в состоянии стресса. Проблемы в школе, личные взаимоотношения, неурядицы в семье, информационное воздействие со всех сторон. А в СССР такого не было.
11:45:57 20-06-2023
Гость (10:49:02 20-06-2023) Дети и подростки в состоянии стресса. Проблемы в школе, личн... 40 лет назад. Сначала сосед (парень 17 лет) дома повесился. Через неделю еще один, прямо на улице, на дереве, ночью. С утра шли в школу мимо болтающейся петли, тело уже увезли. Но кто ж про такое в новостях напишет.
13:01:57 20-06-2023
Гость (10:49:02 20-06-2023) Дети и подростки в состоянии стресса. Проблемы в школе, личн... Было, может не в таких масштабах, но было.
23:07:13 20-06-2023
Гость (10:49:02 20-06-2023) Дети и подростки в состоянии стресса. Проблемы в школе, личн... Ой как было, информации не было.
11:10:03 20-06-2023
Всё там было. Попросту это не придавали огласке, соответственно никто не знал
11:23:54 20-06-2023
Наверняка хотела пооткровенничать, поделиться, робко спросить помощи. Равнодушие. . .
11:37:51 20-06-2023
Гость (10:49:02 20-06-2023) Дети и подростки в состоянии стресса. Проблемы в школе, личн... Агада. Две девочки-подружки повесились вместе. Одна из-за несчастной любви, вторая из сочувствия к подружке. 14 лет. Родители с работы пришли, а там( Если что, самый что ни на есть СССР. Кемерово. Но да, об этом знали родственники и друзья, а не весь Союз.
12:23:59 20-06-2023
Гость (10:49:02 20-06-2023) Дети и подростки в состоянии стресса. Проблемы в школе, личн... Было, только в новостях об этом не писали.
14:22:56 20-06-2023
Гость (10:49:02 20-06-2023) Дети и подростки в состоянии стресса. Проблемы в школе, личн... "в СССР такого не было" как будто специально написали, чтобы антисоветчик активизировался и сказал ну конечно всё было но только скрывали. Вообще-то статистика есть и советские цифры открыты. Сравнивать сложно. Но динамика возрастает как только страна начинает идти нетуда. 90е с лихвой побили советские рекорды. А в 2018 году самый низкий показатель — 12 человек на 100 тысяч жителей. Сейчас опять входим в 10-ку. Но опять же это считает ВОЗ, которую содержит Билли Гейтс.
14:51:59 20-06-2023
Вообще-то статистика есть и советские цифры открыты.----- верим.
16:38:26 20-06-2023
Гость (14:51:59 20-06-2023) Вообще-то статистика есть и советские цифры открыты.----- ве... Как говорят: "Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика". Это было всегда. Так что здесь соревнуются советская статистика в угоду КПСС с российской в угоду сегодняшней власти. Думаю идут примерно на равных)