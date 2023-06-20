В Алтайском крае 15-летняя девочка погибла после падения с высоты пятого этажа

Трагедия случилась в Бийске на улице Репина

20 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В Бийске 15-летняя девочка упала с высоты пятого этажа и погибла, пишет "БР".

Трагедия случилась 19 июня на улице Репина. За мгновение до этого очевидцы якобы слышали, как ребенок крикнула: "Мама, папа, я люблю вас!", отмечает издание.

Вечером у дома кто-то положил на асфальте перетянутые черной лентой цветы. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, на прошлой неделе в Бийске погибла четырехлетняя девочка, выпав из окна многоэтажки.