В Алтайском крае 17 и 18 сентября перекроют Чуйский тракт из-за военных

Ограничения будут действовать вечером и ночью

17 сентября 2024, 13:30, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае 17 и 18 сентября перекроют два участка Чуйского тракта из-за движения военных колонн, сообщили в ГАИ региона.

Ограничения будут действовать:

17 сентября с 18:40 до 21:40 по маршруту движения с. Косиха – Р-256 "Чуйский тракт" – п. Украинский";

18 сентября с 00:40 до 02:40 по маршруту движения Баюновские Ключи – Р-256 "Чуйский тракт" – Фирсово – Бобровка".

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае в сентябре трижды ограничат проезд для всех видов транспорта по дороге Чуйский тракт – Контошино – Озеро-Красилово.