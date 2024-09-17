В Алтайском крае 17 и 18 сентября перекроют Чуйский тракт из-за военных
Ограничения будут действовать вечером и ночью
17 сентября 2024, 13:30, ИА Амител
Военная колонна / Фото: eng.mil.ru
В Алтайском крае 17 и 18 сентября перекроют два участка Чуйского тракта из-за движения военных колонн, сообщили в ГАИ региона.
Ограничения будут действовать:
- 17 сентября с 18:40 до 21:40 по маршруту движения с. Косиха – Р-256 "Чуйский тракт" – п. Украинский";
- 18 сентября с 00:40 до 02:40 по маршруту движения Баюновские Ключи – Р-256 "Чуйский тракт" – Фирсово – Бобровка".
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае в сентябре трижды ограничат проезд для всех видов транспорта по дороге Чуйский тракт – Контошино – Озеро-Красилово.
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