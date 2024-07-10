В Алтайском крае 17-летний курьер похитил 250 тысяч рублей у пенсионеров

В отношении юноши возбудили уголовное дело

10 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Поспелихинского района, который похитил 250 тысяч рублей у двух пожилых людей в Волчихинском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Согласно информации ведомства, пенсионеры 1931 и 1941 годов рождения стали жертвами мошенников, действовавших по схеме "ваш родственник попал в беду". За сутки они передали молодому курьеру 100 и 150 тысяч рублей.

Правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его в центре Волчихи, когда он ехал на такси выполнять очередные поручения.

Юноша признался, что объявление о нелегальном заработке он нашел в интернете, а его обязанностью было забирать деньги у пожилых людей и переводить их нанимателю.

В отношении парня возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Также полиция устанавливает личность организатора преступной схемы.