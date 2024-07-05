Мошенник за десять минут позвонил жителю Барнаула 272 раза

Все вызовы заблокировали системы безопасности "Билайна"

05 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Слайд с презентации "Билайна" / Фото: amic.ru

Самый настойчивый мошенник в Барнауле пытался дозвониться до абонента "Билайна" 272 раза за 10 минут, сообщили представители оператора на встрече по теме безопасности в телекоме, передает корреспондент amic.ru.

При этом все вызовы со стороны злоумышленника были заблокированы автоматической защитой "Купол безопасности" и другими сервисами компании, рассказали на мероприятии.

Для сравнения: в Новосибирске самый настойчивый аферист совершил за три минуты 130 звонков, а в Кемерове – 78 за четыре минуты. Все эти нежелательные вызовы также были заблокированы, дозвониться у мошенников не получилось.

Кроме того, в "Билайне" рассказали, что на уловки мошенников чаще попадаются мужчины в возрасте 45 лет, а женщины – 47.