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Мошенник за десять минут позвонил жителю Барнаула 272 раза

Все вызовы заблокировали системы безопасности "Билайна"

05 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Слайд с презентации "Билайна" / Фото: amic.ru
Слайд с презентации "Билайна" / Фото: amic.ru

Самый настойчивый мошенник в Барнауле пытался дозвониться до абонента "Билайна" 272 раза за 10 минут, сообщили представители оператора на встрече по теме безопасности в телекоме, передает корреспондент amic.ru.

При этом все вызовы со стороны злоумышленника были заблокированы автоматической защитой "Купол безопасности" и другими сервисами компании, рассказали на мероприятии.

Для сравнения: в Новосибирске самый настойчивый аферист совершил за три минуты 130 звонков, а в Кемерове – 78 за четыре минуты. Все эти нежелательные вызовы также были заблокированы, дозвониться у мошенников не получилось.

Кроме того, в "Билайне" рассказали, что на уловки мошенников чаще попадаются мужчины в возрасте 45 лет, а женщины – 47.

Барнаул Происшествия Мошенники Мобильная связь

Комментарии 7

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Гость

13:10:21 05-07-2024

Посмотрел мой собственный список заблокированных номеров (имею привычку срезу же блокировать спамеров и жуликов, сообщая об этом Гуглу) - 80% номеров из зоны DEF как раз Билайна. Т.е. с одной стороны Билайн блокирует, а с другой- продаёт жуликам симки... мда.

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гость

13:11:27 05-07-2024

как то не понятно,они знают что это мошенники,они знаю сколько раз они позвонили,они явно могут определить от куда идут звонки и при этом не кто не чего не делает и к чему бы это

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Гость

14:16:22 05-07-2024

гость (13:11:27 05-07-2024) как то не понятно,они знают что это мошенники,они знаю сколь... откуда, никто, ничего.

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Шурик

13:22:11 05-07-2024

Почему мне звонят всякие проходимцы и никакой купол не работает?

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Мусик

14:14:13 05-07-2024

1 раз в 2 секунды.
врете вы. это реально невозможно.

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Гость

14:33:10 05-07-2024

Хитрая реклама Билайна.

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ДВМ

16:04:03 05-07-2024

У жителя, вероятно, несколько десятков телефонов

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