Мошенник за десять минут позвонил жителю Барнаула 272 раза
Все вызовы заблокировали системы безопасности "Билайна"
05 июля 2024, 13:00, ИА Амител
Самый настойчивый мошенник в Барнауле пытался дозвониться до абонента "Билайна" 272 раза за 10 минут, сообщили представители оператора на встрече по теме безопасности в телекоме, передает корреспондент amic.ru.
При этом все вызовы со стороны злоумышленника были заблокированы автоматической защитой "Купол безопасности" и другими сервисами компании, рассказали на мероприятии.
Для сравнения: в Новосибирске самый настойчивый аферист совершил за три минуты 130 звонков, а в Кемерове – 78 за четыре минуты. Все эти нежелательные вызовы также были заблокированы, дозвониться у мошенников не получилось.
Кроме того, в "Билайне" рассказали, что на уловки мошенников чаще попадаются мужчины в возрасте 45 лет, а женщины – 47.
13:10:21 05-07-2024
Посмотрел мой собственный список заблокированных номеров (имею привычку срезу же блокировать спамеров и жуликов, сообщая об этом Гуглу) - 80% номеров из зоны DEF как раз Билайна. Т.е. с одной стороны Билайн блокирует, а с другой- продаёт жуликам симки... мда.
13:11:27 05-07-2024
как то не понятно,они знают что это мошенники,они знаю сколько раз они позвонили,они явно могут определить от куда идут звонки и при этом не кто не чего не делает и к чему бы это
14:16:22 05-07-2024
гость (13:11:27 05-07-2024) как то не понятно,они знают что это мошенники,они знаю сколь... откуда, никто, ничего.
13:22:11 05-07-2024
Почему мне звонят всякие проходимцы и никакой купол не работает?
14:14:13 05-07-2024
1 раз в 2 секунды.
врете вы. это реально невозможно.
14:33:10 05-07-2024
Хитрая реклама Билайна.
16:04:03 05-07-2024
У жителя, вероятно, несколько десятков телефонов