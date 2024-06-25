На Алтае 17-летний подросток погиб от удара током во время работы за газонокосилкой
Медикам не удалось спасти юношу
25 июня 2024, 09:30, ИА Амител
Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
В Панкрушихинском районе Алтайского края погиб 17-летний подросток в результате работы за электрической газонокосилкой, сообщили в СК региона.
Трагедия случилась днем 20 июня в селе Панкрушиха. Поверхность земли была мокрой, а провода во время работы отсоединились и юношу ударило током.
Парня незамедлительно госпитализировали в районную больницу, однако от полученных травм он умер в реанимации.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас они устанавливают обстоятельства инцидента и проводят экспертизы.
09:36:02 25-06-2024
Мозгов небыло, читать инструкцию не умеем, про технику безопасности не слышал. Вот оно, поколение ЕГЭ
10:25:19 25-06-2024
Гость (09:36:02 25-06-2024) Мозгов небыло, читать инструкцию не умеем, про технику безоп... все равно жалко.
15:36:49 25-06-2024
Гость (09:36:02 25-06-2024) Мозгов небыло, читать инструкцию не умеем, про технику безоп... Пятидесятилетние никаких ЕГЭ не сдавали, а технику безопасности точно так же не соблюдали никогда. Ох уж это исконно русское, скрепное АВОСЬ.
01:57:24 26-06-2024
Гость (09:36:02 25-06-2024) Мозгов небыло, читать инструкцию не умеем, про технику безоп... про своего так говори
09:39:37 25-06-2024
Да,в селе об УЗО слыхом не слыхивали!
09:44:18 25-06-2024
Газонокосилка уинс , фломесс виктори ... Фаталити.
09:55:37 25-06-2024
Бартоломео (09:44:18 25-06-2024) Газонокосилка уинс , фломесс виктори ... Фаталити.... вам только инструкции для газонокосилок писать. для пендосов.
11:22:06 25-06-2024
Мусик, пиши глаголицей на бересте. Хе-хе
13:24:15 25-06-2024
Бартоломео (11:22:06 25-06-2024) Мусик, пиши глаголицей на бересте. Хе-хе... погиб нелепо молодой гражданин России.
если бы предотвратило - ивритом на кафеле бы выцарапал.
12:03:41 25-06-2024
Гость (09:36:02 25-06-2024) Мозгов небыло, читать инструкцию не умеем, про технику безоп... у заказчика объяснял несколько раз что нельзя пользоваться такими переносками. результат ноль
15:37:26 25-06-2024
александр (12:03:41 25-06-2024) у заказчика объяснял несколько раз что нельзя пользоваться т... И как мне запитать электрическую газонокосилку, если ближайшая розетка — в полсотне метров?
14:43:12 25-06-2024
Что значит провода отсоединились и его ударило током? порвал провод?
16:39:19 25-06-2024
Гость (14:43:12 25-06-2024) Что значит провода отсоединились и его ударило током? порвал... изолентой нафигачено было как попало - провод удлиняли. наверное так