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На Алтае 17-летний подросток погиб от удара током во время работы за газонокосилкой

Медикам не удалось спасти юношу

25 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Панкрушихинском районе Алтайского края погиб 17-летний подросток в результате работы за электрической газонокосилкой, сообщили в СК региона.

Трагедия случилась днем 20 июня в селе Панкрушиха. Поверхность земли была мокрой, а провода во время работы отсоединились и юношу ударило током.

Парня незамедлительно госпитализировали в районную больницу, однако от полученных травм он умер в реанимации.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас они устанавливают обстоятельства инцидента и проводят экспертизы.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 13

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Гость

09:36:02 25-06-2024

Мозгов небыло, читать инструкцию не умеем, про технику безопасности не слышал. Вот оно, поколение ЕГЭ

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Элен без ребят

10:25:19 25-06-2024

Гость (09:36:02 25-06-2024) Мозгов небыло, читать инструкцию не умеем, про технику безоп... все равно жалко.

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ворчун

15:36:49 25-06-2024

Гость (09:36:02 25-06-2024) Мозгов небыло, читать инструкцию не умеем, про технику безоп... Пятидесятилетние никаких ЕГЭ не сдавали, а технику безопасности точно так же не соблюдали никогда. Ох уж это исконно русское, скрепное АВОСЬ.

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Гость

01:57:24 26-06-2024

Гость (09:36:02 25-06-2024) Мозгов небыло, читать инструкцию не умеем, про технику безоп... про своего так говори

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Гость

09:39:37 25-06-2024

Да,в селе об УЗО слыхом не слыхивали!

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Бартоломео

09:44:18 25-06-2024

Газонокосилка уинс , фломесс виктори ... Фаталити.

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Мусик

09:55:37 25-06-2024

Бартоломео (09:44:18 25-06-2024) Газонокосилка уинс , фломесс виктори ... Фаталити.... вам только инструкции для газонокосилок писать. для пендосов.

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Бартоломео

11:22:06 25-06-2024

Мусик, пиши глаголицей на бересте. Хе-хе

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Гость

13:24:15 25-06-2024

Бартоломео (11:22:06 25-06-2024) Мусик, пиши глаголицей на бересте. Хе-хе... погиб нелепо молодой гражданин России.
если бы предотвратило - ивритом на кафеле бы выцарапал.

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александр

12:03:41 25-06-2024

Гость (09:36:02 25-06-2024) Мозгов небыло, читать инструкцию не умеем, про технику безоп... у заказчика объяснял несколько раз что нельзя пользоваться такими переносками. результат ноль

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ворчун

15:37:26 25-06-2024

александр (12:03:41 25-06-2024) у заказчика объяснял несколько раз что нельзя пользоваться т... И как мне запитать электрическую газонокосилку, если ближайшая розетка — в полсотне метров?

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Гость

14:43:12 25-06-2024

Что значит провода отсоединились и его ударило током? порвал провод?

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Гость

16:39:19 25-06-2024

Гость (14:43:12 25-06-2024) Что значит провода отсоединились и его ударило током? порвал... изолентой нафигачено было как попало - провод удлиняли. наверное так

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