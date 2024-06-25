На Алтае 17-летний подросток погиб от удара током во время работы за газонокосилкой

Медикам не удалось спасти юношу

25 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Панкрушихинском районе Алтайского края погиб 17-летний подросток в результате работы за электрической газонокосилкой, сообщили в СК региона.

Трагедия случилась днем 20 июня в селе Панкрушиха. Поверхность земли была мокрой, а провода во время работы отсоединились и юношу ударило током.

Парня незамедлительно госпитализировали в районную больницу, однако от полученных травм он умер в реанимации.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас они устанавливают обстоятельства инцидента и проводят экспертизы.