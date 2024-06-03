В Ростовской области школьница погибла в душе от удара током
В произошедшем разбираются правоохранители
03 июня 2024, 15:46, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В городе Шахты Ростовской области 13-летняя школьница погибла в душе на даче, пишет SHOT.
По данным канала, девочка пришла в гости к однокласснице. В один момент подружкам стало жарко, и они решили принять душ во дворе. Семиклассница зашла в кабинку и когда она включила водонагреватель, ее ударило током.
Школьница скончалась на месте. В произошедшем разбираются правоохранители. Предварительно, электроприбор был неисправен.
19:31:23 03-06-2024
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