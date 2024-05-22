В Алтайском крае 22 мая перекроют два участка дорог из-за проезда военных колонн

Оба ограничения будут действовать в одно и то же время

22 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае 22 мая перекроют два участка дорог из-за проезда военных колонн, сообщили в МВД региона. Ограничения будут действовать с 16:20 до 18:20: на участке автодороги н.п. Бобровка – Фирсово – Бобровка – н.п. Рассказиха – н.п. Лесной;

на участке автодороги Фирсово – Бобровка – н.п. Рассказиха (штатная дорога). Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.