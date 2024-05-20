В Барнауле на месяц перекрыли участок улицы Целинной

Ограничение продлится до 20 июня

20 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Ремонт теплосетей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле из-за начала работ на теплосетях в полдень 20 мая перекрыли участок улицы Целинной, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение будет действовать до 20 июня по всей ширине проезжей части от здания № 3 до пересечения с Небесным переулком.

Схемы объезда указаны на дорожных знаках. Водителей просят учитывать это обстоятельство и по возможности заранее планировать маршруты.