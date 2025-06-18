В Алтайском крае бензин подорожал на 11,4% за год

Дизельное топливо выросло в цене на 9,84%

18 июня 2025, 14:30, ИА Амител

Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru

С апреля 2024 года по май 2025-го бензин в Алтайском крае вырос в цене на 11,4%, а дизельное топливо подорожало на 9,84%. При этом за май 2025 года бензин стал дороже на 0,8%, дизель – на 0,3%. Об этом сообщили в Алтайкрайстате.

Согласно статистике, больше всего цена выросла на бензин марки АИ-98: на 19,6%. АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 11,28 и 11,21% соответственно.

Самая высокая стоимость бензина по краю составляет 79,87 рубля – столько придется заплатить за литр АИ-98 в Белокурихе. В Барнауле он стоит немного меньше: 79,85 рубля, а в Рубцовске и Бийске 78,83 и 78,31 рубля.

При этом самым дешевым бензином в Алтайском крае стал АИ-92. В Барнауле его цена составляет 53,82 рубля. В Рубцовске литр стоит 53,84 рубля, в Белокурихе и Бийске – 55,04 и 54,03.

Что касается дизельного топлива, то дороже всего оно обойдется в Бийске: в 74,03 рубля. В других городах края цены находятся в одном диапазоне. В Барнауле топливо стоит 71,39 рубля, в Белокурихе – 71,50 рубля, а в Рубцовске – 71,98 рубля.