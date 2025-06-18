В Алтайском крае бензин подорожал на 11,4% за год
Дизельное топливо выросло в цене на 9,84%
18 июня 2025, 14:30, ИА Амител
С апреля 2024 года по май 2025-го бензин в Алтайском крае вырос в цене на 11,4%, а дизельное топливо подорожало на 9,84%. При этом за май 2025 года бензин стал дороже на 0,8%, дизель – на 0,3%. Об этом сообщили в Алтайкрайстате.
Согласно статистике, больше всего цена выросла на бензин марки АИ-98: на 19,6%. АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 11,28 и 11,21% соответственно.
Самая высокая стоимость бензина по краю составляет 79,87 рубля – столько придется заплатить за литр АИ-98 в Белокурихе. В Барнауле он стоит немного меньше: 79,85 рубля, а в Рубцовске и Бийске 78,83 и 78,31 рубля.
При этом самым дешевым бензином в Алтайском крае стал АИ-92. В Барнауле его цена составляет 53,82 рубля. В Рубцовске литр стоит 53,84 рубля, в Белокурихе и Бийске – 55,04 и 54,03.
Что касается дизельного топлива, то дороже всего оно обойдется в Бийске: в 74,03 рубля. В других городах края цены находятся в одном диапазоне. В Барнауле топливо стоит 71,39 рубля, в Белокурихе – 71,50 рубля, а в Рубцовске – 71,98 рубля.
14:40:46 18-06-2025
Рост цен на топливо, ЖКХ потянет за собой рост цен на продукты. Вот так боремся с инфляцией.
15:11:13 18-06-2025
Гость (14:40:46 18-06-2025) Рост цен на топливо, ЖКХ потянет за собой рост цен на продук... Когда водка подешевеет?
17:12:17 18-06-2025
Гость (14:40:46 18-06-2025) Рост цен на топливо, ЖКХ потянет за собой рост цен на продук... не проблема. Повысим в прайсе всё процентов в 15
15:06:45 18-06-2025
Люди, как теперь говорят, вторая нефть. Можно качать и качать(
Желающих полно.
15:17:55 18-06-2025
Вот так боремся с инфляцией..................С ней ни кто и не собирался бороться. Главное-красиво отсчитаться. И понтов побольше напустить.
16:53:32 18-06-2025
Откуда появилась такая цифра - 11,4%? АИ-98: на 19,6%. АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 11,28 и 11,21% соответственно т.е. (19,6 + 11,28 + 11,21) / 3 = 14,03
19:18:17 18-06-2025
Гость (16:53:32 18-06-2025) Откуда появилась такая цифра - 11,4%? АИ-98: на 19,6%. АИ-92... Вы знаете объемы проданных марок бензина?
17:13:49 18-06-2025
кароче.... покупаете оптовую карту, заливаете туда литров 150 -200, литр 42-46 рублей 95го получается. У меня Всё. Писал про это уже раз 10 тут