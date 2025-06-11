Средняя зарплата в Алтайском крае увеличилась на 18,7%

Согласно данным Алтайкрайстата, жители региона стали в среднем получать по 57,8 тысячи рублей

11 июня 2025, 21:25, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В первом квартале 2025 года среднемесячная зарплата в Алтайском крае составила 57,8 тысячи рублей, следует из доклада Алтайкрайстата.

По сравнению с показателями за январь-март прошлого года зарплаты выросли на 18,7%.

В марте средняя зарплата достигла 59,5 тысячи рублей – почти на три тысячи больше, чем в феврале. В реальном выражении доходы выросли на 4,3%.

В мае Алтайский край занял 83-е место из 85 в рейтинге регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах.