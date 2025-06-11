Средняя зарплата в Алтайском крае увеличилась на 18,7%
Согласно данным Алтайкрайстата, жители региона стали в среднем получать по 57,8 тысячи рублей
11 июня 2025, 21:25, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В первом квартале 2025 года среднемесячная зарплата в Алтайском крае составила 57,8 тысячи рублей, следует из доклада Алтайкрайстата.
По сравнению с показателями за январь-март прошлого года зарплаты выросли на 18,7%.
В марте средняя зарплата достигла 59,5 тысячи рублей – почти на три тысячи больше, чем в феврале. В реальном выражении доходы выросли на 4,3%.
В мае Алтайский край занял 83-е место из 85 в рейтинге регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах.
21:35:41 11-06-2025
Да уж...
23:18:00 11-06-2025
Гость (21:35:41 11-06-2025) Да уж... ... У вас не увеличилась?
23:18:26 11-06-2025
Нужно понимать, что это средние цифры, в реальности рост гораздо больше. А если учесть тех кто получает полностью или частично зарплату в конвертах, можно говорить о рекордных показателях
09:06:02 12-06-2025
Гость (23:18:26 11-06-2025) Нужно понимать, что это средние цифры, в реальности рост гор... Да вы правы реальный рост ниже плинтуса, рост у у них только на бумаге, почему не указано рост инфляции??? И в итоге опять все в …. там где дно пробито
00:54:46 12-06-2025
Ну всё, сейчас начнется...
07:30:29 12-06-2025
Никогда раньше не слышал такого наглого вранья.
00:38:38 13-06-2025
Гость (07:30:29 12-06-2025) Никогда раньше не слышал такого наглого вранья.... Это вы со статистикой не сталкивались просто. Есть ложь, наглая ложь и статистика)))
01:50:54 12-06-2025
А насколько реально повысились цены? Не явно ли превзошли показушный довесок к зарплате?
12:39:22 12-06-2025
Слёз стало на 18,7% больше)))
14:39:02 12-06-2025
Шо опять? да сколько можно повышать, мешки с деньгами уже ставить некуда.
14:59:19 12-06-2025
Ну вот есть же хорошие новости !
16:54:05 12-06-2025
У кого, стесняюсь спросить, увеличилась? Напишите по категориям: чиновники, медработники, учителя, работники сельхозпредприятий и т. до. Даже не сомневаюсь, что 100%, это бедные чиновники!
23:59:45 12-06-2025
В Алтайским крае больше 28 заплаты не платят
00:30:33 13-06-2025
Гость (23:59:45 12-06-2025) В Алтайским крае больше 28 заплаты не платят ... Завязывайте работать за 28, вы прям где-то не там работаете. На 50 найти не проблема вообще, выше сложнее, другой вопрос, что если даже метлой махать не хотите, образования и даже ВУ нет. Ну и 50 это конечно мало.
00:23:16 13-06-2025
Весной чиновникам на 20% увеличили. Вот и в среднем по краю повысилась