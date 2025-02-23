В Алтайском крае более 40 тысяч жителей оформили инвалидность в 2024 году

Всего статус присвоили 40 тысячам взрослых и четырем тысячам детей

23 февраля 2025, 12:29, ИА Амител

Инвалидная коляска / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 2024 год около 44 тысяч человек получили инвалидность. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Всего статус присвоили 40 тысячам взрослых и четырем тысячам детей. При этом около половины получили его бессрочно.

Как отметила министр соцзащиты региона Наталья Оськина, в последние три года в Алтайском крае доля людей с инвалидностью в общей численности населения не уменьшается. Это связано и с тем, что инвалидность теперь получить значительно проще: проводятся выездные комиссии, в том числе на дому или без личного присутствия гражданина на основании документов.