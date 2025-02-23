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В Алтайском крае более 40 тысяч жителей оформили инвалидность в 2024 году

Всего статус присвоили 40 тысячам взрослых и четырем тысячам детей

23 февраля 2025, 12:29, ИА Амител

Инвалидная коляска / Фото: unsplash.com
Инвалидная коляска / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 2024 год около 44 тысяч человек получили инвалидность. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Всего статус присвоили 40 тысячам взрослых и четырем тысячам детей. При этом около половины получили его бессрочно.

Как отметила министр соцзащиты региона Наталья Оськина, в последние три года в Алтайском крае доля людей с инвалидностью в общей численности населения не уменьшается. Это связано и с тем, что инвалидность теперь получить значительно проще: проводятся выездные комиссии, в том числе на дому или без личного присутствия гражданина на основании документов.

Алтайский край Здоровье

Комментарии 10

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Гость

12:52:08 23-02-2025

Только пенсии инвалидам платят мизерные.

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Ютсон

15:11:37 23-02-2025

Гость (12:52:08 23-02-2025) Только пенсии инвалидам платят мизерные.... Очень даже хорошие пенсии платят инвалидам, которые свои жыпы премиум класса на инвалидных парковках возле ютсона ставят.

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Гость

16:59:49 23-02-2025

Ютсон (15:11:37 23-02-2025) Очень даже хорошие пенсии платят инвалидам, которые свои жып... Ну попробуй оформить инвалидность, если завидуешь, сразу " жып" купишь.

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Ютсон

08:47:47 24-02-2025

Гость (16:59:49 23-02-2025) Ну попробуй оформить инвалидность, если завидуешь, сразу " ... А ты, владелец"жыпа" с номерами, например, В***ОР 22, попробуй вспомнить слова уважение, совесть и не ставить свою, "честным непосильным трудом заработанную" телегу премиум класса.

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Олег

12:56:27 23-02-2025

Информативней по группам инвалидности и возрастам. Или секрет?

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Гость

09:03:30 24-02-2025

Олег (12:56:27 23-02-2025) Информативней по группам инвалидности и возрастам. Или секре... В тырнете все есть

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Гость

09:05:05 24-02-2025

Олег (12:56:27 23-02-2025) Информативней по группам инвалидности и возрастам. Или секре... Всего на 1 февраля 2025 среди постоянных жителей Барнаула инвалидность имеют 55 550 человек, что составляет 7.97% от всего населения. Инвалидов 1-й группы 6 552 (0.94.%), инвалидов 2-й группы 23 767 (3.41.%), инвалидов 3-й группы 21 885 (3.14.%), детей-инвалидов 3 067 (0.44.%). Но это мягко говоря- не совсем правда.

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гость

20:58:10 23-02-2025

Оформить инвалидность очень сложно, я ждал 8 лет до получения , а потом мое заболевание исключили, а по другому сказали вы же как то более 40 лет жили, или как альтернатива стать подопытным.

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Russkiy

10:16:46 24-02-2025

гость (20:58:10 23-02-2025) Оформить инвалидность очень сложно, я ждал 8 лет до получени... Да, настоящим инвалидам оформить очень сложно. А вот за денежку или у кого есть связи, оформляется быстро. Даже, если удалось оформить, за льготами ещё побегать надо. А если "свой" человек сидит где надо, то вам и путёвка в санаторий каждый год, и место парковочное под знаком и коммуналка 50% и т.д.

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Гость

09:00:40 24-02-2025

Каждый 30-й житель Барнаула - инвалид
06.05.1995. Каждый 10-й житель Барнаула – инвалид
03 декабря 2007, 12:55, ИА Амител. в Алтайском крае: по данным на 31 декабря 2023 года, в регионе было 169 975 инвалидов. Так сколько у нас инвалидов при населении с поллимона в Барнауле?

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