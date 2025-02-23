В Алтайском крае более 40 тысяч жителей оформили инвалидность в 2024 году
Всего статус присвоили 40 тысячам взрослых и четырем тысячам детей
23 февраля 2025, 12:29, ИА Амител
Инвалидная коляска / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за 2024 год около 44 тысяч человек получили инвалидность. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Всего статус присвоили 40 тысячам взрослых и четырем тысячам детей. При этом около половины получили его бессрочно.
Как отметила министр соцзащиты региона Наталья Оськина, в последние три года в Алтайском крае доля людей с инвалидностью в общей численности населения не уменьшается. Это связано и с тем, что инвалидность теперь получить значительно проще: проводятся выездные комиссии, в том числе на дому или без личного присутствия гражданина на основании документов.
12:52:08 23-02-2025
Только пенсии инвалидам платят мизерные.
15:11:37 23-02-2025
Гость (12:52:08 23-02-2025) Только пенсии инвалидам платят мизерные.... Очень даже хорошие пенсии платят инвалидам, которые свои жыпы премиум класса на инвалидных парковках возле ютсона ставят.
16:59:49 23-02-2025
Ютсон (15:11:37 23-02-2025) Очень даже хорошие пенсии платят инвалидам, которые свои жып... Ну попробуй оформить инвалидность, если завидуешь, сразу " жып" купишь.
08:47:47 24-02-2025
Гость (16:59:49 23-02-2025) Ну попробуй оформить инвалидность, если завидуешь, сразу " ... А ты, владелец"жыпа" с номерами, например, В***ОР 22, попробуй вспомнить слова уважение, совесть и не ставить свою, "честным непосильным трудом заработанную" телегу премиум класса.
12:56:27 23-02-2025
Информативней по группам инвалидности и возрастам. Или секрет?
09:03:30 24-02-2025
Олег (12:56:27 23-02-2025) Информативней по группам инвалидности и возрастам. Или секре... В тырнете все есть
09:05:05 24-02-2025
Олег (12:56:27 23-02-2025) Информативней по группам инвалидности и возрастам. Или секре... Всего на 1 февраля 2025 среди постоянных жителей Барнаула инвалидность имеют 55 550 человек, что составляет 7.97% от всего населения. Инвалидов 1-й группы 6 552 (0.94.%), инвалидов 2-й группы 23 767 (3.41.%), инвалидов 3-й группы 21 885 (3.14.%), детей-инвалидов 3 067 (0.44.%). Но это мягко говоря- не совсем правда.
20:58:10 23-02-2025
Оформить инвалидность очень сложно, я ждал 8 лет до получения , а потом мое заболевание исключили, а по другому сказали вы же как то более 40 лет жили, или как альтернатива стать подопытным.
10:16:46 24-02-2025
гость (20:58:10 23-02-2025) Оформить инвалидность очень сложно, я ждал 8 лет до получени... Да, настоящим инвалидам оформить очень сложно. А вот за денежку или у кого есть связи, оформляется быстро. Даже, если удалось оформить, за льготами ещё побегать надо. А если "свой" человек сидит где надо, то вам и путёвка в санаторий каждый год, и место парковочное под знаком и коммуналка 50% и т.д.
09:00:40 24-02-2025
Каждый 30-й житель Барнаула - инвалид
06.05.1995. Каждый 10-й житель Барнаула – инвалид
03 декабря 2007, 12:55, ИА Амител. в Алтайском крае: по данным на 31 декабря 2023 года, в регионе было 169 975 инвалидов. Так сколько у нас инвалидов при населении с поллимона в Барнауле?