В Алтайском крае будет работать горячая линия по профилактике клещевых инфекций
Получить консультацию можно будет с 15 по 26 мая
13 мая 2023, 13:03, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае будет работать горячая линия по профилактике клещевого энцефалита и других клещевых инфекций, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Проконсультироваться можно будет с 15 по 26 мая по телефону 8 (3852) 24-88-74.
График работы следующий:
- по будням – с 08:30 до 17:00, обед – с 12:45 до 13:15;
- по пятницам – с 08:30 до 16:00.
Ранее рассказали, что делать, если укусил клещ, и нужно ли его сдавать на анализ, если человек привит.
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