В Алтайском крае будет работать горячая линия по профилактике клещевых инфекций

Получить консультацию можно будет с 15 по 26 мая

13 мая 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае будет работать горячая линия по профилактике клещевого энцефалита и других клещевых инфекций, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Проконсультироваться можно будет с 15 по 26 мая по телефону 8 (3852) 24-88-74.

График работы следующий:

по будням – с 08:30 до 17:00, обед – с 12:45 до 13:15;

по пятницам – с 08:30 до 16:00.

Ранее рассказали, что делать, если укусил клещ, и нужно ли его сдавать на анализ, если человек привит.