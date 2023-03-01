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В Алтайском крае будут судить директора школы, которая фиктивно трудоустроила дочь

Ущерб составил 135 тысяч рублей

01 марта 2023, 11:22, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Новоалтайске будут судить директора школы, которая фиктивно трудоустроила дочь в качестве кухонного работника, сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Директриса в течение двух лет получала зарплату, отпускные и стимулирующие выплаты дочери и передавала деньги ей. Сама родственница при этом даже не подозревала об умысле матери. Ущерб составил 135,2 тысячи рублей.

Судебное слушание назначили на 2 марта.

Комментарии 13

  • Фантастические зарплаты в школьных столовых! 135 тыщ за ДВА года работы! Совсем они там с жиру бесятся...
    01 марта, Гость   Ответить
  • " в течение двух лет получала зарплату, отпускные и стимулирующие выплаты дочери и передавала деньги ей. Сама родственница при этом даже не подозревала..." . Как такое возможно???
    01 марта, Гость   Ответить
  • Фантастические зарплаты в школьных столовых!---Интересно , а взносы с ФОТ учтены в сумме ущерба?
    01 марта, Гость   Ответить
  • В сов.время это было повсеместно и никто никого не проверял, никого не привлекли. Работала в детском центре творчества и нас, педагогов, заставляли самих мыть пол в кабинетах и делать ремонт. Перед пенсией, когда собирала документы, мне случайно в руки попала книга приказов и оказывается, все годы существовали ремонтные бригады в которых числились и муж директрисы, и её дочь и зять и свекровь и работница районо. И была уборщица и гардеробщица, хотя в натуре никого небыло. Это продолжалось 20 лет, пока директриса благополучно не ушла на пенсию.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гость, 135 тыщ за ДВА года работы === Да-да, так это даже не просто зарплата, а с отпускными и стимулирующими выплатами, итого среднемесячно - 5 633,33))))))))))))))))
    01 марта, Гость   Ответить
  • 5600 в месяц. Смущает, что повара и кухонные работники устроены не в школах, а в организациях, осуществляющих школьное питание. Что то здесь не стыкуется ..
    01 марта, Гость   Ответить
  • передавала деньги ей. Сама родственница при этом даже не подозревала об умысле матери - Не интересовалась об источнике дохода? Бывает...
    01 марта, Гость   Ответить
  • Хоть бы не позорились озвучивать такие зарплаты. 5600 в месяц... Кто-то миллиардами ворует и его не судят.
    01 марта, Гость   Ответить
  • О, да таких полно. В краевой школе-интернате для детей с ДЦП, например, директриса всех своих родственников устроила на теплые места. В школе для детей с нарушениями зрения - тоже самое, дочка директора работала психологом и ничего не делала.
    01 марта, Гость   Ответить
  • "В сов.время это было повсеместно" --- Гость, да. В советское время родственница предложила поработать у них в ЖЭУ дворником. Отказались, т.к. некогда. А она "Ну только числиться же будешь, а работать не надо, только зарплату получать. Кто проверять-то будет?".
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Хоть бы не позорились озвучивать такие зарплаты" Предлагаете закрыть глаза и пусть воруют дальше?! У ваших же детей воруют...
    01 марта, Гость   Ответить
  • Хоть бы не позорились озвучивать такие зарплаты. 5600 в месяц...)))))))))))))))))
    02 марта, Гость   Ответить
  • Воровства никакого нет. Официально устроен человек, получает зарплату за проделанную работу, с разрешения вышестоящей организации. Просто нужно найти козла отпущения, вот и нашли.
    03 марта, Гость   Ответить
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