В Алтайском крае будут судить директора школы, которая фиктивно трудоустроила дочь

Ущерб составил 135 тысяч рублей

01 марта 2023, 11:22, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Новоалтайске будут судить директора школы, которая фиктивно трудоустроила дочь в качестве кухонного работника, сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Директриса в течение двух лет получала зарплату, отпускные и стимулирующие выплаты дочери и передавала деньги ей. Сама родственница при этом даже не подозревала об умысле матери. Ущерб составил 135,2 тысячи рублей.

Судебное слушание назначили на 2 марта.