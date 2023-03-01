В Алтайском крае будут судить директора школы, которая фиктивно трудоустроила дочь
Ущерб составил 135 тысяч рублей
01 марта 2023, 11:22, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Новоалтайске будут судить директора школы, которая фиктивно трудоустроила дочь в качестве кухонного работника, сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.
Директриса в течение двух лет получала зарплату, отпускные и стимулирующие выплаты дочери и передавала деньги ей. Сама родственница при этом даже не подозревала об умысле матери. Ущерб составил 135,2 тысячи рублей.
Судебное слушание назначили на 2 марта.
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