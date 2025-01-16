В Алтайском крае будут судить мать, двухлетняя дочь которой захлебнулась в большой луже

Девочка была госпитализирована, но врачам не удалось ее спасти

16 января 2025, 16:30, ИА Амител

Фото с места происшествия / СК по Алтайскому краю

Жительница Быстроистокского района предстанет перед судом по обвинению в гибели своего ребенка, сообщили в СК Алтайского края.

Днем 8 ноября 2024 года женщина вывела свою двухлетнюю дочь на прогулку на приусадебную территорию и оставила одну без присмотра. В итоге малышка вышла за пределы двора и упала в большую лужу, где захлебнулась.

Девочку без сознания госпитализировали, но спасти ей жизнь врачи не смогли.

В итоге мать попала под статью о причинении смерти по неосторожности. Следствие собрало достаточно доказательств по уголовному делу и передало его на рассмотрение в суд.