В Алтайском крае будут судить мать, двухлетняя дочь которой захлебнулась в большой луже
Девочка была госпитализирована, но врачам не удалось ее спасти
16 января 2025, 16:30, ИА Амител
Фото с места происшествия / СК по Алтайскому краю
Жительница Быстроистокского района предстанет перед судом по обвинению в гибели своего ребенка, сообщили в СК Алтайского края.
Днем 8 ноября 2024 года женщина вывела свою двухлетнюю дочь на прогулку на приусадебную территорию и оставила одну без присмотра. В итоге малышка вышла за пределы двора и упала в большую лужу, где захлебнулась.
Девочку без сознания госпитализировали, но спасти ей жизнь врачи не смогли.
В итоге мать попала под статью о причинении смерти по неосторожности. Следствие собрало достаточно доказательств по уголовному делу и передало его на рассмотрение в суд.
17:07:41 16-01-2025
Детские садики...
07:58:34 17-01-2025
Михаил (17:07:41 16-01-2025) Детские садики... ... болезнь под названием яжемать не лечится
11:32:49 17-01-2025
Мать итак уже наказана.