В Алтайском крае будут судить мать троих детей, погибших при пожаре

Пока семья спала, на растопленной печи вспыхнула развешанная одежда и одеяло

16 апреля 2025, 17:24, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительницу Благовещенского района будут судить за причинение смерти по неосторожности троим детям, погибшим при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, 31-летняя женщина проживала в частном доме села Благовещенка с тремя своими детьми в возрасте 12, 7 и 5 лет. 27 марта 2024 года она растопила печь, на которой развешала одеяло и одежду, а затем легла спать. При этом обвиняемая знала, что некоторые конструкции печи повреждены. В результате произошло возгорание, вследствие которого трое детей погибли от отравления углекислым газом. Мать госпитализировали в тяжелом состоянии.

Женщину обвиняют по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".