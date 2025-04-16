В Алтайском крае будут судить мать троих детей, погибших при пожаре
Пока семья спала, на растопленной печи вспыхнула развешанная одежда и одеяло
16 апреля 2025, 17:24, ИА Амител
Жительницу Благовещенского района будут судить за причинение смерти по неосторожности троим детям, погибшим при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.
По данным следствия, 31-летняя женщина проживала в частном доме села Благовещенка с тремя своими детьми в возрасте 12, 7 и 5 лет. 27 марта 2024 года она растопила печь, на которой развешала одеяло и одежду, а затем легла спать. При этом обвиняемая знала, что некоторые конструкции печи повреждены. В результате произошло возгорание, вследствие которого трое детей погибли от отравления углекислым газом. Мать госпитализировали в тяжелом состоянии.
Женщину обвиняют по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
"В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – заключили в ведомстве.
13:41:49 17-04-2025
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