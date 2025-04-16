Мужчина получил ожоги спины и рук при пожаре в алтайском поселке

Огонь разгорелся из-за нарушения правил при эксплуатации печки

16 апреля 2025, 09:50, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В поселке Казанск Ельцовского района произошел ночной пожар в частном жилом доме.

Как сообщает МЧС Алтайского края, огонь охватил кровлю и стены дома. Площадь пожара составила порядка 18 "квадратов".

На месте работали семь пожарных на трех единицах техники.

"В результате произошедшего пострадал мужчина (ожоги спины и рук)", – рассказали спасатели.

Всего за 15 апреля в Алтайском крае потушили 35 пожаров, восемь из них – в жилом секторе. В Барнауле вспыхнуло шесть пожаров.

В этот день в Камне-на-Оби также произошел пожар, в результате которого травмировался 43-летний мужчина.