В Алтайском крае чипировали более 62 тысяч собак

С 1 июля за отказ от маркировки питомца придется заплатить штраф

15 мая 2025, 20:30, ИА Амител

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае чипировано более 62 тысяч собак, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на краевое управление ветеринарии.

С 1 января 2025 года в Алтайском крае вступил в силу закон, обязывающий каждого собаковода маркировать (чипировать) и зарегистрировать своего питомца. Данные о маркированном животном и его владельце вносятся в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии в компонент "Хорриот".

Помимо Алтайского края, обязательной регистрацией собак занимаются еще более чем в 20 субъектах РФ. На март 2025 года в стране было зарегистрировано более 125 тысяч собак.

Отмечается, что система "Хорриот" не единственная, которая используется в стране, в ряде регионов применяются другие информационные системы для внесения данных о чипировании.

В ветуправлении также напомнили, что за невыполнение требования по регистрации и (или) маркировке домашних животных с 1 июля вводится административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа на владельцев домашних животных в размере от трех до пяти тысяч рублей.