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В Алтайском крае чипировали более 62 тысяч собак

С 1 июля за отказ от маркировки питомца придется заплатить штраф

15 мая 2025, 20:30, ИА Амител

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае чипировано более 62 тысяч собак, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на краевое управление ветеринарии.

С 1 января 2025 года в Алтайском крае вступил в силу закон, обязывающий каждого собаковода маркировать (чипировать) и зарегистрировать своего питомца. Данные о маркированном животном и его владельце вносятся в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии в компонент "Хорриот". 

Помимо Алтайского края, обязательной регистрацией собак занимаются еще более чем в 20 субъектах РФ. На март 2025 года в стране было зарегистрировано более 125 тысяч собак.

Отмечается, что система "Хорриот" не единственная, которая используется в стране, в ряде регионов применяются другие информационные системы для внесения данных о чипировании. 

В ветуправлении также напомнили, что за невыполнение требования по регистрации и (или) маркировке домашних животных с 1 июля вводится административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа на владельцев домашних животных  в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Алтайский край Собаки

Комментарии 18

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Гость

21:38:54 15-05-2025

Могу за тысячу сообщать о нечепированых собаках.

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Гость

23:44:29 15-05-2025

Гость (21:38:54 15-05-2025) Могу за тысячу сообщать о нечепированых собаках. ... И это правильно. Только за тысячу мало. Твой труд стоит больше.

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Дюша

08:15:36 16-05-2025

Гость (21:38:54 15-05-2025) Могу за тысячу сообщать о нечепированых собаках. ... А сталинские времена критикуем...Стукачки...

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Musik

09:20:07 16-05-2025

Дюша (08:15:36 16-05-2025) А сталинские времена критикуем...Стукачки...... Клаус Фукс, Теодор Холл, Юлиус и Этель Розенберги - вот наши ориентиры.
а не Дющи.

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Гость

17:45:46 16-05-2025

Дюша (08:15:36 16-05-2025) А сталинские времена критикуем...Стукачки...... Когда у тебя украдут коллекцию дилдо первый побежишь "стучать"

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Дюша

09:40:56 19-05-2025

Гость (17:45:46 16-05-2025) Когда у тебя украдут коллекцию дилдо первый побежишь "стучат... Я много чего коллекционирую...Марки, винил, монеты...А предмет ваших фантазий мне не интересен...На мой природный еще никто не жаловался...

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Жора

16:42:59 17-05-2025

Гость (21:38:54 15-05-2025) Могу за тысячу сообщать о нечепированых собаках. ... За тысячу русский подъучи.

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Олег

21:38:58 15-05-2025

Чипировали ради штрафов или не чипированных теперь валить можно, как бесхозных.

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Гость

22:41:35 15-05-2025

Чипирование для упрощения нахождения ответственных если собаки напали на детей например

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Гость

00:54:18 16-05-2025

Гость (22:41:35 15-05-2025) Чипирование для упрощения нахождения ответственных если соба... Попозже наверное и налог принесут. Надо же оплачивать труд коммунальщиков, которые убирают собачье дерьмо с газонов и парков. Вообще, странно, что разрешают содержать собак при отсутствии мест для их выгула. Должны специальные площадки быть.

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Жительница Барнео

06:38:59 16-05-2025

Гость (00:54:18 16-05-2025) Попозже наверное и налог принесут. Надо же оплачивать труд к...
Может ещё и машину разрешить покупать, только если есть парковочное место

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гость

08:00:03 16-05-2025

Гость (22:41:35 15-05-2025) Чипирование для упрощения нахождения ответственных если соба... сами то поняли что написали,чтоб считать данные чипа собачки,что надо,потом чтоб узнать чья собачка,после привлечь представителей органов чтоб они все это зафиксировали и только после этого воплотится в жизнь ваша фантазия-а собакен все это время будет стоять и ждать ,ню-ню

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Russkiy

00:08:51 16-05-2025

Чипировали ради того, что это чей то кого надо бизнес.

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Дюша

08:13:49 16-05-2025

Себя для начала прочипируйте...Юмористы...В стране 162 тысячи, из них 60 на Алтае? Как я рад за другие 19 регионов...Там явно живут умные люди, которые не спешат калечить своих питомцев и выполнять идиотские хотелки не народных избранников.

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Пятый колонист

23:09:55 17-05-2025

Дюша (08:13:49 16-05-2025) Себя для начала прочипируйте...Юмористы...В стране 162 тысяч... Сто процентов.

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Гость

17:47:53 16-05-2025

Судя по минусам комментаторов - зоошиза "набигает"(с)
Чего вы своих блоховозов с улиц-то не забираете?

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Жора

16:41:38 17-05-2025

Может чиновников чипровать, чтобы ,как украл, в ФСБ сигнал поступал автоматически 🤣

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Гость

21:33:42 30-05-2025

2 недели прошло и тишина...

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