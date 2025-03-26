Чип вместо ошейника. Как регистрация поможет решить проблему бездомных собак в Барнауле
Рассказываем, где чипировать и зарегистрировать домашних питомцев и что будет, если это требование проигнорировать
26 марта 2025, 06:15, ИА Амител
С 1 января 2025 года в Алтайском крае вступил в силу закон, который обязал каждого собаковода маркировать (чипировать) и зарегистрировать своего питомца. И слово "обязан" тут ключевое. До 1 марта действовала акция: можно было сэкономить и заплатить только за сам чип – около 160 рублей. В последние дни льготного периода в государственные ветклиники Барнаула выстраивались огромные очереди – в день приводили до 200 животных. Сейчас ажиотаж спал, но поток четвероногих пациентов не иссякает. Ведь с 1 июля тех, кто не успел "оцифровать" своего питомца, ждут штрафы до 5 тысяч рублей. Почему чип – не GPS-маячок, чем он лучше бирки, как проходит процедура, сколько это стоит и что будет, если не прийти, – рассказываем в нашем материале.
"Рисовое зернышко" с большим будущим
Сейчас в Барнауле чипировать собаку можно в любой ветеринарной клинике, а вот зарегистрировать – только в государственной. Чтобы два раза не ходить по разным инстанциям, мы с коллегой и ее псом джек-рассел-терьером Лаки решили обратиться в ветлечебницу на Короленко, 109. А чтобы не стоять в очереди, предварительно записались на прием через интернет. В коридоре мы встретили только семилетнего французского бульдога Гошу. Его привела сюда хозяйка Анна Козлова, чтобы он тоже стал "официальным" членом общества.
"Решила чипировать, потому что так сказал закон. Ну и неспокойно как-то: вдруг потеряется, а так – всегда найдется. А если соберусь на отдых, можно взять его с собой: для пересечения границы многих стран наличие чипа у животных – обязательное условие", – рассказывает Анна, ласково поглаживая пса.
После процедуры Гоша выходит вальяжно, с видом, будто только что подписал важный документ. Теперь очередь Лаки. В кабинете нас встречают с улыбкой два ветврача – Юрий Мамонт и Игорь Ревякин, и это сразу снимает напряжение (хотя, кажется, Лаки волнуется меньше своей хозяйки). Пока она заполняет заявление и стандартное согласие на обработку данных, Юрий Мамонт осматривает Лаки. Проверяет вес, общее состояние.
"Вы не волнуйтесь, чипирование – это простой и безболезненный метод, который применяется уже много лет. Чипируют даже рыб и хорьков. Это как прививка – быстро и безопасно. Сам чип помещен в стекловидную капсулу и спрятан в игле. Его имплантируют под кожу методом инъекции. Капсула изготовлена из материала, биологически совместимого с тканями организма, он гипоаллергенен и не провоцирует отторжения", – успокаивает специалист.
Он объясняет, что есть и другие способы маркировки – клеймо или бирка. Клеймо – это, по сути, татуировка, процедура не из приятных. А бирка может потеряться или даже травмировать собаку. Чип же – самый надежный и гуманный вариант, утверждает специалист.
"Собак можно и нужно чипировать в возрасте от трех месяцев. Главное, чтобы животное было здорово. С вашим Лаки все в порядке, можно приступать", – говорит ветврач.
Врач проверяет, считывается ли чип сканером, сверяет номер чипа и номера на наклейках, которые идут в комплекте, – они должны совпадать. И только после этого вскрывает упаковку.
Сам чип – это крошечный датчик, размером с рисовое зернышко. Вводится под кожу специальным шприцом. Процедура занимает несколько секунд и похожа на обычный укол. Кажется, Лаки даже не успел понять, что произошло. После введения чипа – повторное сканирование, чтобы убедиться, что все работает.
"Место инъекции ничем не обрабатывайте. Через несколько дней образуется корочка, срывать ее нельзя. Датчик врастет под кожу и останется там навсегда", – инструктирует доктор.
Породистых собак, у которых клеймо было сделано до 1 марта 2024 года, повторно маркировать не нужно. Достаточно прийти в государственную ветклинику и бесплатно внести данные о животном в единую систему. Щенков нужно регистрировать в возрасте от трех месяцев. Если вы взяли щенка, который еще не прошел эту процедуру, у вас есть 30 дней. Если собака уже была зарегистрирована, новый владелец должен прийти в клинику и переоформить ее на себя. Повторное чипирование при этом не требуется. Регистрировать собаку нужно по месту ее фактического содержания.
Не GPS-трекер, а "цифровой паспорт"
Мифов относительно чипирования много, говорит Игорь. Некоторые люди думают, что по чипу можно отследить, где собака сейчас находится, по аналогии с общественным транспортом. А кто-то даже всерьез интересовался, можно ли с помощью чипа повысить "ласковость" питомца, задав нужные параметры на планшете. Ни отследить, ни скорректировать поведение животного не получится, отмечает эксперт.
"В чипе содержится только 15-значный персональный номер, по которому можно идентифицировать животное. Никаких элементов питания в нем нет, сам сигнал не подает. Это не GPS-трекер, поэтому не покажет в приложении, где находится собака. Но если ваш питомец сбежал и его найдет добрый человек – по номеру можно будет определить, кто хозяин. Поэтому важно не только вживить чип, но и зарегистрировать данные в единой системе", – объясняет Игорь Ревякин.
Регистрация: "закрепляем" собаку за хозяином
Вне зависимости от того, где и как вы чипировали собаку, для регистрации нужно прийти в государственную ветклинику. Эта процедура бесплатная. В ветпаспорт Лаки вклеивают наклейки с уникальным номером чипа. Его же вносят вместе с паспортными данными хозяйки в государственную ветеринарную систему "Хорриот". Теперь пес закреплен за владельцем, объясняет ветврач. Кстати, доступ к этой базе данных есть только у представителей государственного ветуправления.
Чипирование Лаки обошлось в 600 рублей. В эту сумму вошли осмотр, сам чип и процедура. Если бы успели до 1 марта, заплатили бы только за чип – около 160 рублей. Но, как говорят ветврачи, в очередях пришлось бы провести не один час. В последние дни февраля в клинике на Короленко принимали по 70–80 человек, а на Шевченко, 158, – до 200. И это не считая других пациентов – с травмами и болезнями.
А если я сам поставлю чип собаке?
Некоторые владельцы, чтобы сэкономить, заказывают чип на маркетплейсах и ставят собакам его самостоятельно дома. Это не запрещено. Но если у человека нет опыта, есть риск вообще не установить чип, говорит Юрий.
"Система простая, но можно не додавить чип, он может остаться в инъекторе. А считывающего устройства у хозяина нет. Тратить 15 тысяч на покупку сканера для одного укола смысла нет. У нас уже были такие случаи. Потом приходят к нам на регистрацию, а чипа нет. Лучше один раз сделать у специалиста", – советует Юрий Мамонт.
Сейчас в Алтайском крае обязательна маркировка только собак, но на эту процедуру владельцы приносят по своей инициативе и кошек. С начала 2025 года на Короленко уже было два таких пациента, рассказывают врачи. Их хозяева пошли на этот шаг, чтобы шансы разыскать питомцев были выше.
Зачем вообще придумали этот закон?
Главная причина – борьба с бродячими и агрессивными собаками, которые нападают на граждан. Статистика Роспотребнадзора пугает: в 2024 году в Алтайском крае зафиксировано 2280 случаев укусов людей. Это на 150 больше, чем годом ранее. Каждый третий пострадавший – ребенок. И это только те, кто обратились за медицинской помощью. Сколько еще случаев остается "за кадром" статистики, можно только догадываться.
"Собаки – домашние животные, это неоспоримый факт. На улице они оказываются из-за безответственности владельцев. По-другому не бывает. Все безнадзорные животные – это либо недавно брошенные людьми, либо их потомки. Собачку выкинули, а через полгода она принесла новых щенков. Первые два поколения еще признают человека, а у последующих социализация практически нулевая", – отмечает начальник КГБУ "Управление ветеринарии по Барнаулу" Дмитрий Смолин.
Отлов "бездомышей" ведут приюты для животных. Много лет они работают по программе ОСВВ, которая призвана контролировать рост числа бездомных животных, сохраняя им жизнь. Это значит, что бродяг отлавливают, стерилизуют, делают прививки, маркируют и выпускают обратно на улицу. Эта система действует во всех регионах России и закреплена законодательно. Но, как отмечают зоозащитники, она борется только с последствиями, а не с причинами их появления. И это подтверждает статистика: каждый месяц в Барнауле отлавливают около 60 новых собак, рассказывает руководитель приюта "Ласка" Софья Куликова.
"Сколько воду ни черпай, но пока кран не перекроешь, результата не будет. Каналы изъятия собак работают, мы их забираем, но меньше четвероногих на улице не становится. Мы, зоозащитники, давно говорим, что работать нужно именно с каналами поступления. Для этого и вводится обязательная регистрация животных", – поясняет Софья Куликова.
Агрессивно могут вести себя и особи, которых отпускают "погулять" без надзора. Хозяину его Бобик кажется добрым и безобидным, но на самом деле за оградой он может напасть на человека. За незаконный выгул и нападение животных на людей уже сейчас грозят серьезные штрафы. Но чтобы их выписать, нужно еще найти хозяина. А это непросто, отмечает зоозащитник.
И если одни выпускают питомцев "побегать", другие владельцы их просто выкидывают. Это могут быть как взрослые особи, так и щенки, как дворняжки, так и породистые. Когда такие животные попадают в приют, то, что они хозяйские, видно сразу. Их выдает не только ошейник, но и поведение. Однако определить их владельцев практически невозможно.
"У нас в приюте сейчас наблюдается переизбыток не только дворняжек, но и породистых животных: 26 хаски, 7 алабаев, несколько доберманов, ротвейлеров, стаффордов. Всех этих собак подобрали по программе отлова с улиц нашего города и за ними хозяева не приходят уже длительное время. Обязательная регистрация позволит выявить безответственных владельцев и наказать их с помощью штрафов", – говорит руководитель приюта.
Гранты на чипирование и стерилизацию
Для жителей Алтайского края закон о регистрации новый. Чтобы упростить эту процедуру, в Барнауле с декабря по март на территории поселков работали специальные мобильные пункты. Всего с 1 ноября по настоящее время маркировку в городе прошли 8,2 тысячи собак. 3,5 тысячи животных зарегистрировали благодаря выездной регистрации. Самым массовым по посещаемости стал пункт во Власихе – тут чипировали 737 животных, уточняет Дмитрий Смолин.
Сейчас эту деятельность приостановили, так как ветспециалисты заняты другой работой. Им нужно вакцинировать сельскохозяйственных животных от таких опасных заболеваний, как туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, чтобы не допустить вспышки. Но глава города Вячеслав Франк поручил рассмотреть возможность продления выездной регистрации как в пригороде, так и на городских территориях.
Однако не у всех владельцев есть возможность привезти своего питомца на регистрацию, даже если она выездная, говорит Софья Куликова. Например, одинокой бабушке в поселке Затон это будет не под силу. И администрация города нашла решение: в 2025 году на грант мэрии в размере свыше одного миллиона рублей в частном секторе благодаря подворовому обходу чипируют и зарегистрируют более 1300 собак.
"Администрация глубоко погрузилась в этот вопрос. Мы, наконец, начали результативно работать именно с каналами поступления", – говорит Софья Куликова.
Также мэрия разыгрывает грант на стерилизацию порядка 700 домашних собак. В 2024 году был реализован пилотный проект, который позволил стерилизовать 180 хозяйских собак из частного сектора. При этом заявок в приют "Ласка" поступило значительно больше, рассказывает Софья Куликова.
Она отмечает, что это очень важный шаг: чем больше будет стерилизованных домашних животных, тем меньше пополнение популяции невостребованного потомства. А значит, сократится и количество безнадзорных животных. Сейчас же в "Ласку" через день поступают звонки с просьбами: заберите щенков. Однако возможности приюта ограничены. Здесь не могут занять места отказными хозяйскими животными, так как некуда будет девать собак по отлову. Но зачастую человек, который не нашел решения, куда пристроить собачку, в итоге все равно ее выбрасывает, и она попадает в приют.
"Зоозащитники предлагают стерилизовать домашних ради того, чтобы не было бездомных. Люди зачастую не улавливают этой прямой связи. Но в ФЗ № 498 закреплено, что владелец животного несет ответственность за своего питомца и его потомство. Он обязан пристраивать своих щенков. Если такой возможности нет, собаку нужно стерилизовать. Невостребованное потомство является основным каналом поступления безнадзорных животных на улице. Этот канал самый многочисленный. Соответственно, чтобы не было бездомных собак, надо стерилизовать домашних", – убеждена Куликова.
Что будет, если не чипировать собаку?
С 1 июля 2025 года невыполнение обязанности по маркировке и регистрации собаки повлечет за собой административную ответственность. Штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. При этом Софья Куликова напоминает, что за нарушение правил выгула домашних животных уже сейчас гражданам грозит административный штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей (ст. 8.52 КоАП РФ).
"С 1 июля при поступлении в отлов владельцу могут выписать сразу два штрафа. С одной стороны, если собака поступила в отлов, значит, бегала где-то по улице безнадзорно. А с другой стороны, если она еще и не зарегистрирована", – объясняет Софья Куликова.
Есть уже в Барнауле и случаи поимки животных, разыскать владельцев которых удалось благодаря чипу.
"У каждого ловца сейчас есть сканер. При отлове собаки они сразу же проводят им, чтобы определить, есть ли у собаки чип. Буквально на днях такая чипированная собачка попалась, мы связались с хозяевами, они приехали и забрали ее", – рассказывает Софья Куликова.
Если вы еще не чипировали питомца, не тяните. Помните: собака без чипа теперь вне закона.
В Барнауле одновременно чипировать и маркировать собак можно в государственных ветклиниках, которые расположены по адресам: ул. Короленко, 109, ул. Шевченко, 158. С 1 апреля начнет работать ветлечебница на ул. Совхозной, 28.
07:36:42 26-03-2025
Согласна со всем, но не с последними обзацами. Выпишут штраф и ... владелец не заберет собаку, она поедет в приют, а штраф повиснет у приставов....тоже самое и с алиментами у детей, и другими долгами граждан. Потому как априори если животное попало в отлов это уже говорит о недобросовестном хозяине.... тут даже не знаю как зарегулировать, но то что с чего то стоит начинать это верно! Я чипировала свою собаку на Короленко, в феврале, около 17.00 ни души....провели там 5 минут и готово)
08:14:51 26-03-2025
Не согласна ни с одним словом. Попробуйте доказать, что собака принадлежит мне. Чипируйте кто хочет, можете даже себя зачипировать. А главное создавайте как можно больше служб из дармоедов, которые ничего не будут производить, а только потреблять бюджетные деньги. Проверяющих, контролирующих, выписывающих... у государства ведь много лишних денег, которые некуда потратить.
14:37:45 26-03-2025
Юлия (08:14:51 26-03-2025) Не согласна ни с одним словом. Попробуйте доказать, что соба... я не я и собака не моя . 2-й класс церковно-приходской школы.
10:04:44 28-03-2025
Юлия (08:14:51 26-03-2025) Не согласна ни с одним словом. Попробуйте доказать, что соба... ответственности ноль
вот потому и бегают с голодными глазами "домашние" собаки по помойкам
компактный человек вы, Юлия.
08:22:45 26-03-2025
Должны ли быть бездомные собаки? - нет
Должны ли домашние собаки быть на самовыгуле ? - нет
Собаки домашние животные? - да. Значит им дом и прописка положена.
Могут ли собаки кусать и убивать? - могут, кусают и убивают.
Согласно закона бездомные собаки собственность местных властей.
08:34:23 26-03-2025
Олег (08:22:45 26-03-2025) Должны ли быть бездомные собаки? - нетДолжны ли домашние...
Дожили. Шариковы пишут законы и требуют прописки. Ведь даже проблему бездомных людей решить не можем, а пытаемся заниматься бездомными собаками.
08:31:03 26-03-2025
Какая система контроля будет? Как будет проверяться,есть ли чип у собаки? Или без чипа не будут обслуживать в веткликинках? Ответственный хозяин не выкинет собаку на улицу и не выпустит на самовыгул. А безответсвенным плевать.
08:34:44 26-03-2025
Наконец-то стали бороться с безответственными хозяевами, но боюсь, что из этого мало что выйдет. В статье прямо указано, что щенки - главный канал поступления собак на улицу.
08:37:28 26-03-2025
Пусть в жизни всем воздастся по заслугам.
И депутат, что подписал Закон,
Вернется в мир голодною собакой,
Никто ей даже кости не подаст.
Загонят в угол палками и криком,
И видя жалкий и испуганный оскал,
Сочтут опасной и петлю накинут,
Сук выберут и выполнят приказ.
И будут с хохотом смотреть,
Как дергаются лапы, язык повиснет,
Выпрямится хвост…
Придут домой и ухмыляясь лихо
В аккаунтах своих напишут пост,
Как выполнили долг перед отчизной,
Спасли страну, избавили от блох…
И если кто желает заступиться (за собачку),
Конец его конечно будет плох…
И всякий их поддержит несомненно,
И всяк исходу будет только рад…
Такой судьбы и я тебе желаю,
Закон сей подписавший депутат…
10:49:28 26-03-2025
Дюша (08:37:28 26-03-2025) Пусть в жизни всем воздастся по заслугам.И депутат, что ... напиши стишок, как кровь от детских ладошек на стене осталась, когда стая девочку загрызла. как псы женщину в промзоне в двух шагах от мужа разорвали.
10:59:52 26-03-2025
Гость (10:49:28 26-03-2025) напиши стишок, как кровь от детских ладошек на стене осталас... Трудно объяснить придурку, что когда Чикотило искали осудили и казнили несколько совершенно невинных людей...Как с этим бороться? Или и хрен с ними и Бог сам найдет своих?
11:39:57 26-03-2025
Дюша (10:59:52 26-03-2025) Трудно объяснить придурку, что когда Чикотило искали осудили... и всё же я попытаюсь.
есть разница между животными и людьми. мы люди и защищаем себя.
когда искали Чикатилло, его таки искали, а не поощрали остальное зверьё на людоедство.
невинные люди, в том случае, были также не агнцы, насколько мне известно. не были виновны в конкретно тех эпизодах, но тоже не лапочки.
урона от действий бандитов больше, чем от ошибок общества, пытающегося себя защитить.
встречный вопрос по аналогии - так что, мера не эффективная, откроем тюрьмы и будем одаривать Чикатилл?
13:35:05 26-03-2025
Гость (11:39:57 26-03-2025) и всё же я попытаюсь.есть разница между животными и ... У тебя с аналогиями проблема...Мы люди, защищаем себя...Они собаки, защищают себя...Напавшая собака такой же редкий случай как и Чикатило. В большинстве своем собаки напуганы настолько, что не даются погладить себя даже годами их подкармливающим. Так вот аналогия в том, что за преступления одиночки не должна платить популяция. Это как за Гитлера мочить всех немцев...Да, дерьмо случается. Но если статистику поднять, то нападения людей друг на друга в сотни раз чаще встречаются. И даже нападения людей на детей имеют место часто. Начнем усыплять всех, кто на двух ногах?
13:51:57 26-03-2025
Дюша (13:35:05 26-03-2025) У тебя с аналогиями проблема...Мы люди, защищаем себя...Они ... это твоя аналогия. нет речи о наказании собак за преступления. давай ещё крыс с тараканами приплети.
14:47:48 26-03-2025
Гость (13:51:57 26-03-2025) это твоя аналогия. нет речи о наказании собак за преступлени... А за что же им наказание? За то, что они не цари природы? А ты царь...Хочу казню, хочу милую?
11:08:36 26-03-2025
Гость (10:49:28 26-03-2025) напиши стишок, как кровь от детских ладошек на стене осталас... Для примера расскажу историю лет десять назад была. На пустыре зимой парнишку нашли обглоданного...И местные жители в округе учинили расправу над всеми собаками...Перебили несколько десятков. В том числе и охранявших склады в промзоне, сидящих на цепи. А потом в полиции рассказали, что парня на пустырь застреленного бандюганы выбросили. А у идиотов с района даже мыслей не возникло что делал зимой в поле в дали от домов парнишка в легкой рубашке и одних партках. Только собакам убитым от этого не легче.
11:43:35 26-03-2025
Дюша (11:08:36 26-03-2025) Для примера расскажу историю лет десять назад была. На пусты... и правильно сделали. животное, отведавшее человеческой плоти, не должно разгуливать по деревне. хоть бы и мертвого уже глодали. кроме того, не известно что за заразу могли разносить. хоть это и анекдот ничем не подкрепленный
13:39:45 26-03-2025
Гость (11:43:35 26-03-2025) и правильно сделали. животное, отведавшее человеческой плоти... Это не анекдот...На Амике история мусолилась. И по началу не в пользу собак. Пока не опубликовали заявление МВД...Кстати, у меня знакомый работает судмедэкспертом. Так вот он кошек ненавидит. Потому, что часто приезжает по вызовам на трупаки в квартирах. Так вот. Собака никогда не объест хозяина. Она скорее с голода сдохнет. А вот коты практически всегда.
14:41:02 26-03-2025
Дюша (11:08:36 26-03-2025) Для примера расскажу историю лет десять назад была. На пусты... Ну и? сравнил 1 человеческую жизнь с жизнью 20 блоховозов?
16:10:12 26-03-2025
Гость (14:41:02 26-03-2025) Ну и? сравнил 1 человеческую жизнь с жизнью 20 блоховозов?... Так они человеческую не забирали...А их убили...Зверски...И не зарекайся...У блох нет родины...Им что собака, что ты...
13:10:32 26-03-2025
Гость (10:49:28 26-03-2025) напиши стишок, как кровь от детских ладошек на стене осталас...
Все ваши аргументы не имеют никакого отношения к принятому закону и происходящему. Вы даже элементарного не можете понять, что чипирование никак не может решить проблемы, которые вы описываете. Чипирование не поможет от укусов собак, и тем более, не защитит людей от собак. Чипирование - это просто бизнес, т.е. возможность одних людей зарабатывать на других людях, посредством выдуманного закона о собаках.
13:55:05 26-03-2025
Гостья (13:10:32 26-03-2025) Все ваши аргументы не имеют никакого отношения к принято... мой комментарий относится к стишку, который тоже не про чипирование
13:29:27 26-03-2025
Дюша (08:37:28 26-03-2025) Пусть в жизни всем воздастся по заслугам.И депутат, что ... Присоединяюсь к пожеланиям.
08:40:11 26-03-2025
Ну вот и озвучили стоимость считывателя. Помножьте его на количество полицейских и получите основные затраты на реализацию проекта, о котором нам врали, что бюджет не пострадает.
10:49:44 26-03-2025
Чип должен быть виден всем! А так это просто отъем денег у населения.
10:52:09 26-03-2025
Дюшами Отчизна наша богатеет!
11:12:23 26-03-2025
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей...
Только от жизни от жизни собачьей собака бывает кусачей...
Люби из прошлой высокоразвитой цивилизации, которая жила на территории нынешней России, называвшие себя советским народом, знали о жизни гораздо больше нынешних никчемных трупоедов...
12:23:07 26-03-2025
Дюша (11:12:23 26-03-2025) Собака бывает кусачей только от жизни собачьей...Только ... прошлая высокоразвитая цивилизация защищала людей от инфекций и нападения одичавших животных доступными на тот момент методами. были и попытки контролировать домашнее собаководство, и регулярные прививочные кампании, и забой скота при угрозах эпидемии, и регулярные чистки от бродячих животных. те же методы, которые общество просит вернуть, так как они хоть как-то работали. не идеально, но лучше, чем попустительство, антисанитария и разведение безхозной популяции
13:34:18 26-03-2025
Гость (12:23:07 26-03-2025) прошлая высокоразвитая цивилизация защищала людей от инфекци... Я скажу тебе, гость, что никто собак домашних не чипировал в совке)) а, живодёры так и назывались - живодёрами в том самом совке...так что поддержу совковый подход. Когда пищевой мак, который рос в огороде у дедушки, никто не вырубал и в лагеря за это не отправлял.
14:03:00 26-03-2025
Пятый колонист (13:34:18 26-03-2025) Я скажу тебе, гость, что никто собак домашних не чипировал в... чипирование, документ о родословной, документ о прививках - разница только в формате. мне всё равно, как от хозяев будут требовать предъявлять наличие питомца и его прививочную карту. мне главное, чтобы питомец не оказался на улице и не распространял заразу. мне не важно, куда вы денете бродячих. можете по домам разобрать, холить и лелеять. мне важно, чтобы бродячих не было. и содержать их и мясом кормить за свой счёт я не хочу.
14:53:47 26-03-2025
Гость (14:03:00 26-03-2025) чипирование, документ о родословной, документ о прививках - ... А мне плевать на твои хотелки...Ты кто? Царь? У собак ровно столько же прав жить на этой планете как и у тебя...Это ты пришел на их землю, понастроил каменных домов, дорог, уничтожил леса, лишил их территории для добычи пищи. Не нравятся собаки - вали жить на остров, где их нет...
15:01:26 26-03-2025
Гость (14:03:00 26-03-2025) чипирование, документ о родословной, документ о прививках - ... Вот я атеист...А мои деньги тратятся на верующих...Им бесплатно раздают недвижимость, ценности, проводят всякие праздники, обеспечивают транспортом, охраной...Они не платят налоги...Я хочу, чтобы МОИ деньги тратились на решение вопроса с бездомными животными через создание приютов, стерилизацию...Чтобы на МОИ деньги площадки для выгула открывали...И что? Вместо этого попам отдают здание планетария...И на МОИ деньги собираются убивать собак...
15:26:55 26-03-2025
Дюша (15:01:26 26-03-2025) Вот я атеист...А мои деньги тратятся на верующих...Им беспла... А ты обратись в СК РФ или Генрокуратуру, что твои баблосы тратят не по назначению. Чего ты из штанов выпрыгиваешь на местечковых сайтах? Глядишь тебе твои 100 рублей за пятилетку и вернут. Главное не переставай.
16:14:14 26-03-2025
Гость (15:26:55 26-03-2025) А ты обратись в СК РФ или Генрокуратуру, что твои баблосы тр... ...Один человек сказал умную вещь, что это все равно, что жаловаться прямой кишке на запах из задницы...
17:34:24 26-03-2025
Дюша (15:01:26 26-03-2025) Вот я атеист...А мои деньги тратятся на верующих...Им беспла... оскорбление чувств верующих? на статью себе натяфкаешь
12:33:39 26-03-2025
Дюша (11:12:23 26-03-2025) Собака бывает кусачей только от жизни собачьей...Только ... А чо счас только повылазили все любители совка? От того, что забыли нафик все прелести в силу своей слабой памяти или просто запоминается обычно только хорошее? Чо в совке-то не восхищались бесконечно как зашибись жить в стране советов? Чо вас на первомайские демонстрации своего восторга и экстаза от политики партии и правительства силой тащить надо было?
13:46:48 26-03-2025
Гость (12:33:39 26-03-2025) А чо счас только повылазили все любители совка? От того, что... Я всегда защищал совок...И на демонстрации ходил с удовольствием. И вижу разницу тогда и сейчас. Страна НИЧЕГО не сделала для людей. 30 лет живет пожирая труп совка. А почему как ты говоришь сейчас повылазили, так это просто. Сейчас разрешили. Власти нужно поддержка широких слоев. Вот и оптустили возжи... Поднимают волну "патриотизма"... А патриотизм - это "За Родину", а не за Газпром или Сбербанк...
15:45:55 26-03-2025
Гость (12:33:39 26-03-2025) А чо счас только повылазили все любители совка? От того, что... Ну не бреши ты о том,о чем лично не знаешь. На демонстрацию большинство ходили с удовольствием.
11:54:03 26-03-2025
Как регистрация поможет решить проблему бездомных собак? Да никак!
14:09:32 26-03-2025
Гость (11:54:03 26-03-2025) Как регистрация поможет решить проблему бездомных собак? Да ... Регистрация поможет собирать налоги.
12:11:46 26-03-2025
Скажите, а чипированные собаки едят хитрые приманки с таким же аппетитом, как и не чипированные?
13:54:50 26-03-2025
Мы всё ориентируемся на других... Вот пример. По информации на 2023 год, Индия имеет один из самых высоких показателей по количеству бездомных собак, их популяция постоянно растёт. С 2001 года в Индии запрещено убивать бездомных собак, за это предусмотрено наказание в виде двух лет тюремного заключения и штрафа от 10 тысяч рупий.
В больших городах ситуация с бездомными собаками контролируется местными властями: животных отлавливают, стерилизуют, прививают от бешенства. Программы стерилизации в основном финансируются благотворительными организациями, органами местной власти и неравнодушными людьми.
14:22:41 26-03-2025
Дюша (13:54:50 26-03-2025) Мы всё ориентируемся на других... Вот пример. По информации ... езжай туды 🥳
я б вопросах санитарии на Индию не ориентировался
16:16:08 26-03-2025
Гость (14:22:41 26-03-2025) езжай туды 🥳я б вопросах санитарии на Индию не орие... Расскажи об этом тысячам россиян, которые там регулярно отдыхают...
15:32:37 26-03-2025
Найдите уже хозяина псевдодохтура Андрейки и пусть он его на цепь посадит. А то его питомец кидаться начал на всех...
16:27:25 26-03-2025
Гость (15:32:37 26-03-2025) Найдите уже хозяина псевдодохтура Андрейки и пусть он его на... Я сам себе хозяин в отличие от Вас, любезный...И это вы на всех кидаетесь по указке хозяев...То им курящие покоя не дают, то те, кто без масок ходил, то приятные воспоминания о СССР поперек горла, то их чуйства религиозные оскорбляют, то выделенки - манна небесная...Особо веселят "одобрямс"! про точечные застройки...Формирование иллюзии общенародной поддержки властей вас выдает с потрахами, как и минусавание ...
17:22:25 26-03-2025
Гость (15:32:37 26-03-2025) Найдите уже хозяина псевдодохтура Андрейки и пусть он его на... бешенство, наверное, подцепил. дней через 10 отпустит
15:50:24 26-03-2025
Гость (11:54:03 26-03-2025) Как регистрация поможет решить проблему бездомных собак? Да ... Регистрация оооочень даже поможет проблему с бездомными собаками. Это не только регистрация , а комплексное решение с проблемой бездомных животных. Регистрация поможет выявить хозяина собаки, если собака потерялась и на самовыгуле. За самовыгул есть штраф. В статье все подробно описано, что надо комплексно подойти. Ну и самое главное, это ввести мораторий на частное размножение, перекрыть канал, чтобы люди не выбрасывали щенков, а шли и стерилизовали своих питомцев
16:40:28 26-03-2025
Альбина (15:50:24 26-03-2025) Регистрация оооочень даже поможет проблему с бездомными соба... Где вас только набирают таких легковерных...По порядку...Как регистрация поможет выявить хозяина потеряшки? Вы себе представляете, чтобы собака отдалась в ваши руки и позволила себя тащить в клинику? Будете как Шарик из Простоквашино с фоторужьем бегать месяц за кроликом, чтобы сфотать, а потом еще год, чтобы фотки отдать? Как вы за самовыгул накажете? Так же будете бегать, ловить пса, жизнью рисковать? Какой тупой нужно быть, чтобы считать, что основной канал прибыли бездомных - выбрасыватели щенков? Да это единичные, осуждаемые обществом случаи!!!! Стерилизовать питовцев!!!???? Вы вообще в своем уме? Может с себя начнете стерилизоваться? Люди хотят здоровую, полноценную собаку, хотят потомство от нее получать, а не ленивого инвалида с пожизненной мочекаменной...Казенный стиль выдает в Вас чиновника. Начальник поручил пост написать? Душевнее надо, а то люди не поверят...
16:47:41 26-03-2025
Андрейка в отгулах что ли? Или в запоях? То было не слышно, не видно, а как високосный год закончился, так его не остановить... Что ни песья тема, так он там с себя шкуру с загривка срывает...
17:07:19 26-03-2025
Гость (16:47:41 26-03-2025) Андрейка в отгулах что ли? Или в запоях? То было не слышно, ... Могу погулять, могу выпить...Кто мне запретит? И страна у нас все еще свободная. Могу писать на те темы, которые меня касаются или волнуют. Вас, дурней, уму разуму учить...
17:29:00 26-03-2025
Дюша (17:07:19 26-03-2025) Могу погулять, могу выпить...Кто мне запретит? Никто не запрещает. Хотя мог бы вести себя как человек и на всех не кидаться. Но видимо это не твое... Видимо у тебя возраст пришел быстрее разума.
09:28:23 27-03-2025
Гость (17:29:00 26-03-2025) Никто не запрещает. Хотя мог бы вести себя как человек и на ... В зеркало давно смотрел? Это ты на людей здравомыслящих кидаешься, шавка проплаченная...
18:48:27 26-03-2025
Самый страшный зверь это человек. А страдают и собаки и кошки и прочая живность. Безответственность вот бич нашей нынешней жизни и наше отношение, а чинушам на местах до фени, они отчитались бабла сгребли и похрен на остальное. Из-за таких чинуш у нас закрылся приют, банкрот, а я там брал собаку. Взял животину будь добр отвечай за неё как за своего ребёнка и следи и учи, а выбросил отвечай вплоть до уголовки. Толку нет от того что стерилизуют и отпускают, а их надо в приюты, потому что они дикие. Чипирование это для того чтоб знать чья собака и кто отвечает за неё и не более. Не можете содержать ответственно собаку или кошку НЕ ЗАВОДИТЕ И УЛИЧНЫХ НЕ ОБИЖАЙТЕ, НЕ КИДАЙТЕ В НИХ ПАЛКИ И КАМНИ. А о бездомных и агрессивных собаках сообщайте в службу олова. У нас городе Уссурийске она есть и приезжают моментально. Таких собак стало меньше, кого в приют, а кого усыпляют, имею ввиду больных. Всем добра! Любите и будте ответственны за своих любимцев.
23:25:39 26-03-2025
Всё правильно делают, в отношении к животным. Давно надо было принимать решение, наказывать людей, кто бесконтрольно плодит животных-потом выбрасывают на верную смерть. Надо наказывать за жестокое обращение с животными. Только чтобы штрафы работали реально, можно и повысить их. Всё эти штрафы можно использовать на содержание приютов. Жёстко надо работать, реально наказывать. Вообще, если бы каждый регион, взял на себя ответственность-оказывать бесплатную стерилизацию. Думаю, ситуация может существенно изменится. Надо нам всём постараться-ведь мы в этом виноваты!!!
09:40:47 27-03-2025
Галина (23:25:39 26-03-2025) Всё правильно делают, в отношении к животным. Давно надо был... Пипец...Подтянули тяжелую артиллерию...Походу всю Администрацию посадили посты писать в поддержку живодерских Законов...Казенный стиль прям выпирает из каждого слова...
10:40:21 27-03-2025
Почему бродячие собаки это только выброшенные домашние собаки?
А как же те потомки первых собак, которые отделились 10000 лет назад от волков и которые всегда живут рядом с поселениями, никогда не одомашнивались и которых постоянно отстреливали?