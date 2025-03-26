Рассказываем, где чипировать и зарегистрировать домашних питомцев и что будет, если это требование проигнорировать

26 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Щенок Макс в ветлечебнице на Шевченко / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

С 1 января 2025 года в Алтайском крае вступил в силу закон, который обязал каждого собаковода маркировать (чипировать) и зарегистрировать своего питомца. И слово "обязан" тут ключевое. До 1 марта действовала акция: можно было сэкономить и заплатить только за сам чип – около 160 рублей. В последние дни льготного периода в государственные ветклиники Барнаула выстраивались огромные очереди – в день приводили до 200 животных. Сейчас ажиотаж спал, но поток четвероногих пациентов не иссякает. Ведь с 1 июля тех, кто не успел "оцифровать" своего питомца, ждут штрафы до 5 тысяч рублей. Почему чип – не GPS-маячок, чем он лучше бирки, как проходит процедура, сколько это стоит и что будет, если не прийти, – рассказываем в нашем материале.

"Рисовое зернышко" с большим будущим

Сейчас в Барнауле чипировать собаку можно в любой ветеринарной клинике, а вот зарегистрировать – только в государственной. Чтобы два раза не ходить по разным инстанциям, мы с коллегой и ее псом джек-рассел-терьером Лаки решили обратиться в ветлечебницу на Короленко, 109. А чтобы не стоять в очереди, предварительно записались на прием через интернет. В коридоре мы встретили только семилетнего французского бульдога Гошу. Его привела сюда хозяйка Анна Козлова, чтобы он тоже стал "официальным" членом общества.

"Решила чипировать, потому что так сказал закон. Ну и неспокойно как-то: вдруг потеряется, а так – всегда найдется. А если соберусь на отдых, можно взять его с собой: для пересечения границы многих стран наличие чипа у животных – обязательное условие", – рассказывает Анна, ласково поглаживая пса.

После процедуры Гоша выходит вальяжно, с видом, будто только что подписал важный документ. Теперь очередь Лаки. В кабинете нас встречают с улыбкой два ветврача – Юрий Мамонт и Игорь Ревякин, и это сразу снимает напряжение (хотя, кажется, Лаки волнуется меньше своей хозяйки). Пока она заполняет заявление и стандартное согласие на обработку данных, Юрий Мамонт осматривает Лаки. Проверяет вес, общее состояние.

Чипирование собак в Барнауле в ветклинике на Короленко / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

"Вы не волнуйтесь, чипирование – это простой и безболезненный метод, который применяется уже много лет. Чипируют даже рыб и хорьков. Это как прививка – быстро и безопасно. Сам чип помещен в стекловидную капсулу и спрятан в игле. Его имплантируют под кожу методом инъекции. Капсула изготовлена из материала, биологически совместимого с тканями организма, он гипоаллергенен и не провоцирует отторжения", – успокаивает специалист.

Он объясняет, что есть и другие способы маркировки – клеймо или бирка. Клеймо – это, по сути, татуировка, процедура не из приятных. А бирка может потеряться или даже травмировать собаку. Чип же – самый надежный и гуманный вариант, утверждает специалист.

"Собак можно и нужно чипировать в возрасте от трех месяцев. Главное, чтобы животное было здорово. С вашим Лаки все в порядке, можно приступать", – говорит ветврач.

Врач проверяет, считывается ли чип сканером, сверяет номер чипа и номера на наклейках, которые идут в комплекте, – они должны совпадать. И только после этого вскрывает упаковку.

Сам чип – это крошечный датчик, размером с рисовое зернышко. Вводится под кожу специальным шприцом. Процедура занимает несколько секунд и похожа на обычный укол. Кажется, Лаки даже не успел понять, что произошло. После введения чипа – повторное сканирование, чтобы убедиться, что все работает.

"Место инъекции ничем не обрабатывайте. Через несколько дней образуется корочка, срывать ее нельзя. Датчик врастет под кожу и останется там навсегда", – инструктирует доктор.

Породистых собак, у которых клеймо было сделано до 1 марта 2024 года, повторно маркировать не нужно. Достаточно прийти в государственную ветклинику и бесплатно внести данные о животном в единую систему. Щенков нужно регистрировать в возрасте от трех месяцев. Если вы взяли щенка, который еще не прошел эту процедуру, у вас есть 30 дней. Если собака уже была зарегистрирована, новый владелец должен прийти в клинику и переоформить ее на себя. Повторное чипирование при этом не требуется. Регистрировать собаку нужно по месту ее фактического содержания.

Не GPS-трекер, а "цифровой паспорт"

Мифов относительно чипирования много, говорит Игорь. Некоторые люди думают, что по чипу можно отследить, где собака сейчас находится, по аналогии с общественным транспортом. А кто-то даже всерьез интересовался, можно ли с помощью чипа повысить "ласковость" питомца, задав нужные параметры на планшете. Ни отследить, ни скорректировать поведение животного не получится, отмечает эксперт.

"В чипе содержится только 15-значный персональный номер, по которому можно идентифицировать животное. Никаких элементов питания в нем нет, сам сигнал не подает. Это не GPS-трекер, поэтому не покажет в приложении, где находится собака. Но если ваш питомец сбежал и его найдет добрый человек – по номеру можно будет определить, кто хозяин. Поэтому важно не только вживить чип, но и зарегистрировать данные в единой системе", – объясняет Игорь Ревякин.

Регистрация: "закрепляем" собаку за хозяином

Вне зависимости от того, где и как вы чипировали собаку, для регистрации нужно прийти в государственную ветклинику. Эта процедура бесплатная. В ветпаспорт Лаки вклеивают наклейки с уникальным номером чипа. Его же вносят вместе с паспортными данными хозяйки в государственную ветеринарную систему "Хорриот". Теперь пес закреплен за владельцем, объясняет ветврач. Кстати, доступ к этой базе данных есть только у представителей государственного ветуправления.

Чипирование Лаки обошлось в 600 рублей. В эту сумму вошли осмотр, сам чип и процедура. Если бы успели до 1 марта, заплатили бы только за чип – около 160 рублей. Но, как говорят ветврачи, в очередях пришлось бы провести не один час. В последние дни февраля в клинике на Короленко принимали по 70–80 человек, а на Шевченко, 158, – до 200. И это не считая других пациентов – с травмами и болезнями.

После чипирования собаку нужно зарегистрировать / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

А если я сам поставлю чип собаке?

Некоторые владельцы, чтобы сэкономить, заказывают чип на маркетплейсах и ставят собакам его самостоятельно дома. Это не запрещено. Но если у человека нет опыта, есть риск вообще не установить чип, говорит Юрий.

"Система простая, но можно не додавить чип, он может остаться в инъекторе. А считывающего устройства у хозяина нет. Тратить 15 тысяч на покупку сканера для одного укола смысла нет. У нас уже были такие случаи. Потом приходят к нам на регистрацию, а чипа нет. Лучше один раз сделать у специалиста", – советует Юрий Мамонт.

Сейчас в Алтайском крае обязательна маркировка только собак, но на эту процедуру владельцы приносят по своей инициативе и кошек. С начала 2025 года на Короленко уже было два таких пациента, рассказывают врачи. Их хозяева пошли на этот шаг, чтобы шансы разыскать питомцев были выше.

Зачем вообще придумали этот закон?

Главная причина – борьба с бродячими и агрессивными собаками, которые нападают на граждан. Статистика Роспотребнадзора пугает: в 2024 году в Алтайском крае зафиксировано 2280 случаев укусов людей. Это на 150 больше, чем годом ранее. Каждый третий пострадавший – ребенок. И это только те, кто обратились за медицинской помощью. Сколько еще случаев остается "за кадром" статистики, можно только догадываться.

"Собаки – домашние животные, это неоспоримый факт. На улице они оказываются из-за безответственности владельцев. По-другому не бывает. Все безнадзорные животные – это либо недавно брошенные людьми, либо их потомки. Собачку выкинули, а через полгода она принесла новых щенков. Первые два поколения еще признают человека, а у последующих социализация практически нулевая", – отмечает начальник КГБУ "Управление ветеринарии по Барнаулу" Дмитрий Смолин.

Отлов "бездомышей" ведут приюты для животных. Много лет они работают по программе ОСВВ, которая призвана контролировать рост числа бездомных животных, сохраняя им жизнь. Это значит, что бродяг отлавливают, стерилизуют, делают прививки, маркируют и выпускают обратно на улицу. Эта система действует во всех регионах России и закреплена законодательно. Но, как отмечают зоозащитники, она борется только с последствиями, а не с причинами их появления. И это подтверждает статистика: каждый месяц в Барнауле отлавливают около 60 новых собак, рассказывает руководитель приюта "Ласка" Софья Куликова.

Прием лохматых пациентов в ветклинике на Шевченко / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

"Сколько воду ни черпай, но пока кран не перекроешь, результата не будет. Каналы изъятия собак работают, мы их забираем, но меньше четвероногих на улице не становится. Мы, зоозащитники, давно говорим, что работать нужно именно с каналами поступления. Для этого и вводится обязательная регистрация животных", – поясняет Софья Куликова.

Агрессивно могут вести себя и особи, которых отпускают "погулять" без надзора. Хозяину его Бобик кажется добрым и безобидным, но на самом деле за оградой он может напасть на человека. За незаконный выгул и нападение животных на людей уже сейчас грозят серьезные штрафы. Но чтобы их выписать, нужно еще найти хозяина. А это непросто, отмечает зоозащитник.

И если одни выпускают питомцев "побегать", другие владельцы их просто выкидывают. Это могут быть как взрослые особи, так и щенки, как дворняжки, так и породистые. Когда такие животные попадают в приют, то, что они хозяйские, видно сразу. Их выдает не только ошейник, но и поведение. Однако определить их владельцев практически невозможно.

"У нас в приюте сейчас наблюдается переизбыток не только дворняжек, но и породистых животных: 26 хаски, 7 алабаев, несколько доберманов, ротвейлеров, стаффордов. Всех этих собак подобрали по программе отлова с улиц нашего города и за ними хозяева не приходят уже длительное время. Обязательная регистрация позволит выявить безответственных владельцев и наказать их с помощью штрафов", – говорит руководитель приюта.

Гранты на чипирование и стерилизацию

Для жителей Алтайского края закон о регистрации новый. Чтобы упростить эту процедуру, в Барнауле с декабря по март на территории поселков работали специальные мобильные пункты. Всего с 1 ноября по настоящее время маркировку в городе прошли 8,2 тысячи собак. 3,5 тысячи животных зарегистрировали благодаря выездной регистрации. Самым массовым по посещаемости стал пункт во Власихе – тут чипировали 737 животных, уточняет Дмитрий Смолин.

Сейчас эту деятельность приостановили, так как ветспециалисты заняты другой работой. Им нужно вакцинировать сельскохозяйственных животных от таких опасных заболеваний, как туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, чтобы не допустить вспышки. Но глава города Вячеслав Франк поручил рассмотреть возможность продления выездной регистрации как в пригороде, так и на городских территориях.

Однако не у всех владельцев есть возможность привезти своего питомца на регистрацию, даже если она выездная, говорит Софья Куликова. Например, одинокой бабушке в поселке Затон это будет не под силу. И администрация города нашла решение: в 2025 году на грант мэрии в размере свыше одного миллиона рублей в частном секторе благодаря подворовому обходу чипируют и зарегистрируют более 1300 собак.

"Администрация глубоко погрузилась в этот вопрос. Мы, наконец, начали результативно работать именно с каналами поступления", – говорит Софья Куликова.

Также мэрия разыгрывает грант на стерилизацию порядка 700 домашних собак. В 2024 году был реализован пилотный проект, который позволил стерилизовать 180 хозяйских собак из частного сектора. При этом заявок в приют "Ласка" поступило значительно больше, рассказывает Софья Куликова.

Она отмечает, что это очень важный шаг: чем больше будет стерилизованных домашних животных, тем меньше пополнение популяции невостребованного потомства. А значит, сократится и количество безнадзорных животных. Сейчас же в "Ласку" через день поступают звонки с просьбами: заберите щенков. Однако возможности приюта ограничены. Здесь не могут занять места отказными хозяйскими животными, так как некуда будет девать собак по отлову. Но зачастую человек, который не нашел решения, куда пристроить собачку, в итоге все равно ее выбрасывает, и она попадает в приют.

"Зоозащитники предлагают стерилизовать домашних ради того, чтобы не было бездомных. Люди зачастую не улавливают этой прямой связи. Но в ФЗ № 498 закреплено, что владелец животного несет ответственность за своего питомца и его потомство. Он обязан пристраивать своих щенков. Если такой возможности нет, собаку нужно стерилизовать. Невостребованное потомство является основным каналом поступления безнадзорных животных на улице. Этот канал самый многочисленный. Соответственно, чтобы не было бездомных собак, надо стерилизовать домашних", – убеждена Куликова.

Инфографика с инструкцией по регистрации собак в Барнауле. Фото: Григорий Белоозеров/amic.ru

Что будет, если не чипировать собаку?

С 1 июля 2025 года невыполнение обязанности по маркировке и регистрации собаки повлечет за собой административную ответственность. Штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. При этом Софья Куликова напоминает, что за нарушение правил выгула домашних животных уже сейчас гражданам грозит административный штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей (ст. 8.52 КоАП РФ).

"С 1 июля при поступлении в отлов владельцу могут выписать сразу два штрафа. С одной стороны, если собака поступила в отлов, значит, бегала где-то по улице безнадзорно. А с другой стороны, если она еще и не зарегистрирована", – объясняет Софья Куликова.

Есть уже в Барнауле и случаи поимки животных, разыскать владельцев которых удалось благодаря чипу.

"У каждого ловца сейчас есть сканер. При отлове собаки они сразу же проводят им, чтобы определить, есть ли у собаки чип. Буквально на днях такая чипированная собачка попалась, мы связались с хозяевами, они приехали и забрали ее", – рассказывает Софья Куликова.

Если вы еще не чипировали питомца, не тяните. Помните: собака без чипа теперь вне закона.

В Барнауле одновременно чипировать и маркировать собак можно в государственных ветклиниках, которые расположены по адресам: ул. Короленко, 109, ул. Шевченко, 158. С 1 апреля начнет работать ветлечебница на ул. Совхозной, 28.