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В Алтайском крае депутаты предложили разрешить эвтаназию бездомных животных

Подобные законы действуют уже в пяти регионах

16 февраля 2024, 08:29, ИА Амител

Злая собака оголила клыки / Фото: pxhere.com
Злая собака оголила клыки / Фото: pxhere.com

Депутаты думы Бийска предложили Алтайскому Заксобранию разрешить на региональном уровне усыплять бездомных животных, пишет "Деловой Бийск".

Если краевые депутаты инициативу не одобрят, то умерщвлять дворняг будет нельзя, хотя жители Бийска и других населенных пунктов Алтайского края уже не первый год жалуются на беспризорных собак и сообщают об их нападениях.

В то же время подобный закон уже действует в Республике Алтай, Бурятии, Забайкальском крае, Астраханской области и на Чукотке.

Накануне барнаульские депутаты выделили дополнительные 5 млн рублей на отлов бездомных собак. Причиной такого решения назвали рост числа заявок.

Бийск Собаки

Комментарии 23

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Гость

08:35:29 16-02-2024

Правильно. И привлечь к этой работе охотников.

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Сергей

08:42:23 16-02-2024

Гость (08:35:29 16-02-2024) Правильно. И привлечь к этой работе охотников. ... И выдавать бесплатно патроны

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Гость

09:06:57 16-02-2024

Пора уже о людях в этом ключе думать, а мы только до собак дошли

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Гость

09:37:38 16-02-2024

Гость (09:06:57 16-02-2024) Пора уже о людях в этом ключе думать, а мы только до собак д... Ваша воля-можете бороться с эвтаназией свиней,крс,баранов и курей с гусями. Вперёд,наша Грета Тумберг!!!

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Бийчанин

09:24:29 16-02-2024

Согласно данным с официального сайта алтайского парламента, отловленных агрессивных животных без владельцев могут умерщвлять в пунктах содержания, не являющихся приютами. В законе уточняется, что усыплять будут только опасных для людей и невостребованных питомцев. Чипированных или находящихся в приютах животных трогать не будут.

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Гость

09:32:24 16-02-2024

А штрафовать владельцев выкидывающих собак не вариант? Вроде таких и надо "владельцев " на эвтаназию отправлять!

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Гость

09:34:36 16-02-2024

Совсем рехнулись что ли. А в Бийске и без этого закона убивают собак, издеваются над ними. Позор таким депутатам, которые решают вопросы только убийством.

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Гость

10:01:56 16-02-2024

Гость (09:34:36 16-02-2024) Совсем рехнулись что ли. А в Бийске и без этого закона убива... Вы сколько собак приютили?

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Гость

09:41:26 16-02-2024

Отстрел,только отстрел. А зоошиз в тюрьму.

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Гость

10:57:55 16-02-2024

Гость (09:41:26 16-02-2024) Отстрел,только отстрел. А зоошиз в тюрьму.... Тюрьма для людей, зоошизу в приют, особо агрессивных вслед за собакенами

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Гость

09:55:50 16-02-2024

Бийск выходит в лидеры по Алтайскому краю. Молодцы!

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Гость

10:01:54 16-02-2024

Плюс один за отстрел. Я за безопасность людей .

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Гость

10:32:07 16-02-2024

Не нужно автоназии. Грузите в бочки и отправляйте новым друзьям в КНДР

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Гость

12:24:37 16-02-2024

А кроме отстрела никаких альтернативных конструктивных "мероприятий" и нет?!

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Гость

13:06:30 16-02-2024

Гость (12:24:37 16-02-2024) А кроме отстрела никаких альтернативных конструктивных "меро... Ну почему же? Можно и смертельную инъекцию.

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Гость

12:55:28 16-02-2024

Отстреливайте, жители не возражают. Собаки рвут людей и детей, кошек.

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Гость

13:26:39 16-02-2024

Гость (12:55:28 16-02-2024) Отстреливайте, жители не возражают. Собаки рвут людей и дете... Вы за себя решайте,а не за город.

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Гость

13:25:10 16-02-2024

Вперед, за самыми отстающими в экономике и развитии. Бийск должен прославиться хоть как- то. Пусть и убийствами. Прям точно, наукоград у нас

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гость

14:22:18 16-02-2024

Депутаты гредлагают убивать? Нужно поименно знать этих депутатов. Почему правоохранительные органы не реагируют на массовое безумие?

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Гость

14:47:24 16-02-2024

гость (14:22:18 16-02-2024) Депутаты гредлагают убивать? Нужно поименно знать этих депут... А должны реагировать. На безумие зоошизы. Сколько блоховозов приютил, болезный?

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Владимир

14:30:37 16-02-2024

На земном шаре 5 стран едят собак. Даже врачи рекомендуют кушать мясо собаки больным туберкулезом. Знаю случай вылечивания. Собака животное ,как корова, свинья. овца, не надо обострять ситуацию .Собака это волк в домашних условиях живущий и как ее бросают она опасна для людей , особенно детей , сколько можно мусолить эту тему. Когда они в собственности у людей ,их в ветклиннике усыпляют, когда они бегают по муниципальной земле ,значит собственник собак муниципалитет пусть ловит и в ветклиннику

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Гость

17:57:24 16-02-2024

Гость (12:55:28 16-02-2024) Отстреливайте, жители не возражают. Собаки рвут людей и дете... Кого порвали, хоть одного покажите порваного, пока только люди издеваются над собаками

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Марина

17:58:49 16-02-2024

Гость (12:55:28 16-02-2024) Отстреливайте, жители не возражают. Собаки рвут людей и дете... Кого порвали, хоть одного покажите порваного, пока только люди издеваются над собаками

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