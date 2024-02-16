В Алтайском крае депутаты предложили разрешить эвтаназию бездомных животных

Подобные законы действуют уже в пяти регионах

16 февраля 2024, 08:29, ИА Амител

Злая собака оголила клыки / Фото: pxhere.com

Депутаты думы Бийска предложили Алтайскому Заксобранию разрешить на региональном уровне усыплять бездомных животных, пишет "Деловой Бийск".

Если краевые депутаты инициативу не одобрят, то умерщвлять дворняг будет нельзя, хотя жители Бийска и других населенных пунктов Алтайского края уже не первый год жалуются на беспризорных собак и сообщают об их нападениях.

В то же время подобный закон уже действует в Республике Алтай, Бурятии, Забайкальском крае, Астраханской области и на Чукотке.

Накануне барнаульские депутаты выделили дополнительные 5 млн рублей на отлов бездомных собак. Причиной такого решения назвали рост числа заявок.