В Алтайском крае депутаты предложили разрешить эвтаназию бездомных животных
Подобные законы действуют уже в пяти регионах
16 февраля 2024, 08:29, ИА Амител
Злая собака оголила клыки / Фото: pxhere.com
Депутаты думы Бийска предложили Алтайскому Заксобранию разрешить на региональном уровне усыплять бездомных животных, пишет "Деловой Бийск".
Если краевые депутаты инициативу не одобрят, то умерщвлять дворняг будет нельзя, хотя жители Бийска и других населенных пунктов Алтайского края уже не первый год жалуются на беспризорных собак и сообщают об их нападениях.
В то же время подобный закон уже действует в Республике Алтай, Бурятии, Забайкальском крае, Астраханской области и на Чукотке.
Накануне барнаульские депутаты выделили дополнительные 5 млн рублей на отлов бездомных собак. Причиной такого решения назвали рост числа заявок.
08:35:29 16-02-2024
Правильно. И привлечь к этой работе охотников.
08:42:23 16-02-2024
Гость (08:35:29 16-02-2024) Правильно. И привлечь к этой работе охотников. ... И выдавать бесплатно патроны
09:06:57 16-02-2024
Пора уже о людях в этом ключе думать, а мы только до собак дошли
09:37:38 16-02-2024
Гость (09:06:57 16-02-2024) Пора уже о людях в этом ключе думать, а мы только до собак д... Ваша воля-можете бороться с эвтаназией свиней,крс,баранов и курей с гусями. Вперёд,наша Грета Тумберг!!!
09:24:29 16-02-2024
Согласно данным с официального сайта алтайского парламента, отловленных агрессивных животных без владельцев могут умерщвлять в пунктах содержания, не являющихся приютами. В законе уточняется, что усыплять будут только опасных для людей и невостребованных питомцев. Чипированных или находящихся в приютах животных трогать не будут.
09:32:24 16-02-2024
А штрафовать владельцев выкидывающих собак не вариант? Вроде таких и надо "владельцев " на эвтаназию отправлять!
09:34:36 16-02-2024
Совсем рехнулись что ли. А в Бийске и без этого закона убивают собак, издеваются над ними. Позор таким депутатам, которые решают вопросы только убийством.
10:01:56 16-02-2024
Гость (09:34:36 16-02-2024) Совсем рехнулись что ли. А в Бийске и без этого закона убива... Вы сколько собак приютили?
09:41:26 16-02-2024
Отстрел,только отстрел. А зоошиз в тюрьму.
10:57:55 16-02-2024
Гость (09:41:26 16-02-2024) Отстрел,только отстрел. А зоошиз в тюрьму.... Тюрьма для людей, зоошизу в приют, особо агрессивных вслед за собакенами
09:55:50 16-02-2024
Бийск выходит в лидеры по Алтайскому краю. Молодцы!
10:01:54 16-02-2024
Плюс один за отстрел. Я за безопасность людей .
10:32:07 16-02-2024
Не нужно автоназии. Грузите в бочки и отправляйте новым друзьям в КНДР
12:24:37 16-02-2024
А кроме отстрела никаких альтернативных конструктивных "мероприятий" и нет?!
13:06:30 16-02-2024
Гость (12:24:37 16-02-2024) А кроме отстрела никаких альтернативных конструктивных "меро... Ну почему же? Можно и смертельную инъекцию.
12:55:28 16-02-2024
Отстреливайте, жители не возражают. Собаки рвут людей и детей, кошек.
13:26:39 16-02-2024
Гость (12:55:28 16-02-2024) Отстреливайте, жители не возражают. Собаки рвут людей и дете... Вы за себя решайте,а не за город.
13:25:10 16-02-2024
Вперед, за самыми отстающими в экономике и развитии. Бийск должен прославиться хоть как- то. Пусть и убийствами. Прям точно, наукоград у нас
14:22:18 16-02-2024
Депутаты гредлагают убивать? Нужно поименно знать этих депутатов. Почему правоохранительные органы не реагируют на массовое безумие?
14:47:24 16-02-2024
гость (14:22:18 16-02-2024) Депутаты гредлагают убивать? Нужно поименно знать этих депут... А должны реагировать. На безумие зоошизы. Сколько блоховозов приютил, болезный?
14:30:37 16-02-2024
На земном шаре 5 стран едят собак. Даже врачи рекомендуют кушать мясо собаки больным туберкулезом. Знаю случай вылечивания. Собака животное ,как корова, свинья. овца, не надо обострять ситуацию .Собака это волк в домашних условиях живущий и как ее бросают она опасна для людей , особенно детей , сколько можно мусолить эту тему. Когда они в собственности у людей ,их в ветклиннике усыпляют, когда они бегают по муниципальной земле ,значит собственник собак муниципалитет пусть ловит и в ветклиннику
17:57:24 16-02-2024
Гость (12:55:28 16-02-2024) Отстреливайте, жители не возражают. Собаки рвут людей и дете... Кого порвали, хоть одного покажите порваного, пока только люди издеваются над собаками
17:58:49 16-02-2024
Гость (12:55:28 16-02-2024) Отстреливайте, жители не возражают. Собаки рвут людей и дете... Кого порвали, хоть одного покажите порваного, пока только люди издеваются над собаками